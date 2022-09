Boot d’Azur

Vom 6. bis 11. September öffnet wieder das Cannes Yachting Festival seine prominenten Pforten. Mit rund 640 ausgestellten Yachten ist die Messe an der französischen Riviera Europas größte In-Water-Show.

Exklusivität gefällig? Das ­Riviera-Ticket kostet heuer 1.166 Euro, beinhaltet aber auch den Eintritt für sechs Tage für zwei Personen und so angenehme Erleichterungen wie einen Hubschrauber-Transfer vom Flughafen in Nizza nach Cannes, Fahrdienste mit Bentleys und kostenlose Erfrischungen in den VIP-Clubs.

Man kann sich aber ein Tages­ticket um 19 Euro leisten und die unglaubliche Vielfalt an Yachten, die vielen Neuigkeiten, den Glamour und die entspannte Atmosphäre genießen, die das Cannes Yachting Festival so einzigartig ­machen. Vom 6. bis 11. September ist die Perle an der Côte d’Azur wieder der Hotspot der nautischen Freizeitindustrie. Erwartet werden 550 Aussteller, bis zu 640 präsentierte Yachten, darunter 140 Pre­mieren, und gut 55.000 Besucher.

Damit das Ganze auch ausreichend Platz hat, wird es heuer ­wieder zwei Ausstellungszentren geben: Der Vieux Port, einer der ältesten Häfen an der Côte d’Azur, wird den Motoryachten gewidmet, von denen rund 500 von 5 bis 45 m Länge erwartet werden. Am ­anderen Ende der Promenade de la Croisette werden im Port Canto die Segler ausgestellt sein, hier erwartet man 120 Ein- und Mehrrümpfer mit bis zu 28 m Länge. Ebenfalls im Port Canto untergebracht ist der Gebrauchtmarkt, auf dem Yachten von 22 bis 56 m feilgeboten werden.

Heimspiel

Global Player wie die französischen Werften Beneteau (in Österreich vertreten von Master Yachting) oder Jeanneau (Österreich-Importeur

für Segelyachten ist Trend Travel & Yachting, für Motoryachten Boote Mayer) nutzen den Heimvorteil für eine imposante Show.

Mit großem Erfolg zeigen seit ­vielen ­Jahren aber auch heimische Edelmarken wie Frauscher oder ­Silent Yachts ihre nautischen Schätze auf dem internationalen Parkett des Cannes Yachting ­Festival.

Als VIP zur Messe mit dem Riviera-Ticket um 1.166 Euro oder einfach als Tagesgast mit einem Ticket ab 19 Euro.

Cannes Yachting Festival 2022, Dienstag, 6. September, bis Sonntag, 11. September 2022. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Freitag 10 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Eintritt ab 19 Euro.

www.cannesyachtingfestival.com

Fotos: Cannes Yachting Festival

