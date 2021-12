Düsseldorf 2022 ohne boot

Die international bedeutendste Wassersport-Messe – angesetzt für den Zeitraum vom 22.–30. Jänner – fällt ins Wasser. Die Pandemie fordert – wie auch schon im vergangenen Jahr – einen hohen Tribut von der gesamten Branche. Hier die offizielle Stellungnahme der Veranstalter.

Düsseldorf am Rhein wird 2022 ohne boot sein.

Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante gelten in Deutschland seit dem 28. Dezember weitere Einschränkungen unter anderem bei Veranstaltungen. Nach der Zusammenkunft der Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Pandemielage am 21. Dezember 2021 wurde in Nordrhein-Westfalen die Durchführung von Großveranstaltungen mit Zuschauern im Januar untersagt. Dies betrifft auch die boot Düsseldorf, die als überregionale Freizeitmesse wegen der beschlossenen Maßnahmen der Landesregierung 2022 nicht stattfinden darf.

Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf: „Schweren Herzens müssen wir uns von der Durchführung der boot 2022 verabschieden. Die Pandemie muss jedoch schnellst möglich überwunden werden, damit auch die Messewirtschaft wieder mit Planungssicherheit für Aussteller und Besucher arbeiten kann. Ich bitte alle Beteiligten aus der Wassersportbranche um Verständnis und Unterstützung, damit wir 2023 gemeinsam mit voller Kraft wieder ans Werk gehen können.“

boot Düsseldorf 2023: 21.–29. Jänner

