Das Meer an der Spree

Ob muskelbetrieben, elektrisch oder klassisch motorisiert – die Wassersportmesse in Deutschlands Hauptstadt präsentiert Boote fast aller Segmente und Größenklassen.

Die Vorbereitungen für die Boot & Fun Berlin laufen auf Hochtouren, denn im November verwandelt sich das Berliner Messegelände in den zentralen Treffpunkt für Wassersport-Enthusiasten und Outdoor-Fans. Die Messe ist bekannt für ihre vielfältigen Themenwelten, die von Motor- und Segelbooten über Hausboote und ­Kanus bis hin zu Angelzubehör und Wassersport-Equipment reichen. Die Eckdaten aus dem vergangenen Jahr: 90.000 m² Ausstellungsfläche, 850 Aussteller, 49.500 Besucher.

Neben dem breiten Ausstellungsangebot bietet die Messe viel Rahmenprogramm mit Vorträgen, Workshops und Mitmachaktionen. Experten teilen ihr Wissen zu Themen wie Bootspflege, Navigation oder den neuesten Trends.

BoB dabei

Ein besonderes Highlight der Boot & Fun Berlin ist die Verleihung des „Best of Boats Award“. Dieser gilt als Europas größter Motorboot-Award und wird im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung (dieses Jahr am 27. November) auf der Messe verliehen. Ausgezeichnet werden dabei die besten Motorboote der Saison in sechs Kategorien – die Finalisten stellen wir als Jury-Mitglied demnächst vor.

www.boot-berlin.de

www.bestofboats.com



Fotos: Robert Lehmann

