Berlin steht auf Wasser

Da geht’s zum Wasser!

Elegante Motor- und Segelboote, moderne und luxuriöse Hausboote, die neusten SUPs, Kajaks und Kanus, Funktionskleidung und Zubehör aller Art – auch die 20. Ausgabe der BOOT & FUN BERLIN, die heuer vom 24. bis 27. November stattfindet, ist wieder ein wahres Eldorado für Wassersportler und Wassertouristen und lässt keine Wünsche offen. Kurz nach Ende der Saison sind die Berliner Messehallen der Ort, sich für die kommende Saison vorzubereiten, sich zu Neuheiten und Trends zu informieren und sich inspirieren zu lassen. Bootsbesitzer und die, die es werden wollen, finden hier ein breites Angebot an Booten fast aller Segmente und Größenklassen.

Testen inklusive.

Best of Boats Awards

„And the Winner is…“ wird es am Abend des 24. November 2022 gleich viermal heißen, wenn die Gewinner des „Best of Boats Award“ – kurz BOB Award – im Rahmen der BOOT & FUN BERLIN 2022 feierlich bekanntgegeben werden. Ausgezeichnet werden dann die besten Motorboote des Modelljahres 2022, die sich nach zahlreichen Tests der letzten zwölf Monate durchgesetzt haben. Die 16-köpfige Fachjury, darunter Bernd Hofstätter von ocean7, testete dazu ausführlich und gründlich die interessantesten internationalen Motorboot-Neuheiten in zahlreichen Fahrrevieren. Ausgezeichnet werden die Boote in vier Kategorien: Best for Beginners, Best for Family, Best for Fun und Best for Travel.

Best of Boat Award – die Sieger werden offiziell auf der Boot & Fun Berlin gekürt.

Im Verbund

Als eine der großen Bootsmessen für Binnen- und Küstengewässer präsentiert die Messe in Berlin nicht nur Trends und Neuheiten für den Wassersport. Auf insgesamt 85.000 m² dreht sich hier vier Tage lang alles rund um die Themen Freizeit, Erlebnis und Mobilität: Neben Deutschlands größter Messe zum Trendthema Angeln – ANGELWELT BERLIN – finden auch die AUTO CAMPING CARAVAN, die TRANSPORTER TAGE BERLIN und erstmalig das BERLIN TRAVEL FESTIVAL im Verbund mit der BOOT & FUN BERLIN statt.

Probesitzen ist natürlich auch möglich.

BOOT & FUN BERLIN

24. bis 27. November 2022 | 10:00 bis 18:00 Uhr

Messegelände Berlin



Tickets für die Messe sind ab sofort im Onlineshop erhältlich. Das Tagesticket kostet 17 Euro, das 2-Tagesticket gibt es für 24 Euro. Mit dem Ticket „3-für-2“ für 36 Euro erhalten drei Personen gemeinsam vergünstigten Eintritt. Das Familienticket gibt es für 36 Euro, dieses gilt für maximal zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern von 6 bis 14 Jahren. Kinder bis 6 Jahre erhalten kostenfreien Eintritt.

Boot & Fun Berlin

Fotos: © Messe Berlin GmbH

