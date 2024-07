Botschafter der Meere

Ihr Engagement für den Schutz der Meere ist ebenso eindrucksvoll wie ihre seglerischen Leistungen. So hält Skipperin Dona Bertarelli z. B. die drittbeste Zeit in der Jules Verne Trophy – und lobbyiert über ihre Fondation Bertarelli für den Schutz von über 2,7 Millionen km2 Ozean.

Neu in der Sails of Change-Flotte der Milliardärin ist jetzt ein zweiter TF35-Flugkatamaran, den in der Saison 2024 ihr Sohn Duncan Späth segeln soll. Auch er wird das Logo #30×30 (30 % der Ozeane als Naturschutzgebiet) in den Segeln führen und für dieses ganz große Ziel kämpfen.

Zwei TF35-Flugkatamarane im -Einsatz für den Meeresschutz.

www.sailsofchange.com

https://tf35.org

Portraitfoto: Ernesto556/Wikipedia

