Boote am Chiemsee im Advent



Am ersten Advent-Wochenende (28.–30. November) laden Yachten Meltl und HVG – Hanse Vertrieb wieder zur vorweihnachtlichen Hausmesse in Bernau ein.

Sehenswert: 18 ausgestellte Segel- und zwei Motoryachten (Foto: Boatshow Bernau).

Große Show

Für die diesjährige Boatshow am Chiemsee öffnet das Yachtcentrum Bernau von Freitag bis Sonntag ihre Pforten. Das Event hat sich bereits als beliebtes vorweihnachtliches Highlight etabliert und kann auch heuer wieder mit einem festlichen Programm aufwarten. Präsentiert werden neben Segel- und Motoryachten auch professionelle Fachvorträge verschiedener Aussteller. Nach der Show bietet sich der Besuch des Christkindlmarkts auf der Fraueninsel an.

30 Aussteller, spannende Fachvorträge (Foto: Boatshow Bernau).

Viel Programm

Mit 18 ausgestellten Segelyachten der Marken Bavaria, Hanse, Dehler, Dufour und Bente und zwei Motoryachten von Nuva dürfte die Veranstaltung ein beeindruckendes Erlebnis für Yachties werden. Ebenfalls vor Ort: 30 Aus­steller für Aus­rüstung, Elek­tronik und Sicher­heit – geboten werden auch spezielle Fachvorträge zu den Themen Sicherheit an Bord, Ankern, Zu­satz­segel/Code 0, Unter­­wasser­­beschichtung, Trink­­­was­ser­­auf­be­rei­tung, Energie­­gewinnung, E-Antriebe und Propeller. Darüber hinaus erwarten die Besucher maritime Adventsüberraschungen und Schmankerl fürs leibliche Wohl.



Christkindlmarkt auf der Fraueninsel (Foto: Prien-Marketing).

Festlich

Tipp: Wer nach dem Besuch der Boatshow Bernau noch mehr Weihnachtsstimmung aufkommen lassen möchte, besuche den Christkindlmarkt auf der Fraueninsel. Der Publikumsmagnet auf dem Chiemsee glänzt mit regionalen Spezialitäten der Inselgastronomen und über 80 Ausstellern, die ihre teils in feinster Handarbeit gefertigten Unikate feilbieten.



Boatshow Bernau

Eintritt frei, Öffnungszeiten und weitere Infos siehe Homepage:

www.boatshowbernau.de



Veranstalter:

www.yachten-meltl.de

www.hanseyachtsvertrieb.de



Diesen Artikel teilen