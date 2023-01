19. Jänner: YCA Clubabend online – „Das Rätsel der Orcas“

Killerwale versus Boote und Yachten: Skipper und Autor Thomas Käsbohrer hat kürzlich ein Buch zu diesem heißen Thema geschrieben. In Kooperation mit dem Yacht Club Austria wird er es im Rahmen eines online-Vortrags vorstellen, von seinen eigenen Erfahrungen erzählen und auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Die Teilnahme ist kostenlos, noch sind Plätze frei. Weiters verlost ocean7 drei Exemplare des neuen Buches!

Zum Buch

Die Angriffe von Orcas auf Segelboote vor den Küsten Spaniens, Portugals und in der Straße von Gibraltar versetzen Skipper und Crews in dieser Region in Unruhe. Über 400 Boote trugen zerstörte Ruder davon, zwei Boote sanken aufgrund von Wassereinbruch durch Interaktionen mit den bis zu sieben Tonnen schweren Orcas. Was steckt dahinter? Thomas Käsbohrer, selbst auf See unterwegs in der Orca Alley, machte sich auf die Suche nach möglichen Erklärungen und sprach mit Wissenschaftlern, Naturschützern und Betroffenen. Der Mensch, das Meer und die Angst vor dem Killerwal standen dabei im Zentrum seiner Recherche. Ein packendes Buch, das Licht wirft auf das Rätsel der Orcas.

Thomas Käsbohrer: Das Rätsel der Orcas, Verlag millemari. Erhältlich gedruckt, digital und als Hörbuch ab € 19,90.

Zum online-Vortrag

Die vermehrten und gut dokumentierten Angriffe auf Segel- und Motoryachten haben auch bei vielen Yachties im deutssprachigen Raum Aufsehen erregt. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hat der Yacht Club Austria den Autor Thomas Käsbohrer zu einem Vortrag eingeladen, der in Form eines Zoom-Meetings stattfinden wird. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich (limitierte Teilnehmerzahl). Auch Nichtmitglieder des YCA sind willkommen!

Das Räsel der Orcas – YCA Clubabend online am 19.1. ab 19.30 Uhr. Teilnahme gratis, Anmeldung hier.

Zum Gewinnspiel

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern 3 Exemplare des Buches „Das Rätsel der Orcas“. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Orcas millemari.“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 22. Jänner 2023, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden in keiner Form an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

