Bürstenwäsche

Seit April 2021 ist in der Marina Bunarina in Pula eine Drive-in-Rumpfwaschanlage in Betrieb, die für Boote bis zu 53 Fuß ausgelegt ist. Das System arbeitet mit Bürsten, die sich dem Rumpf anpassen und diesen sehr effektiv reinigen – im Prinzip eine Autowaschanlage, halt nur für Boote und unter Wasser. Der schwedische Hersteller verspricht, dass bei regelmäßiger Wäsche kein ­Anstrich mit Antifouling mehr nötig ist.

Die Anlage selbst schaut auch auf den Umweltschutz: Da bei der Behandlung Soft-Antifouling abgetragen wird, werden die Abwässer der Waschanlage gereinigt.

www.cleanblue.hr

