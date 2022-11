Bye Bye Biograd!

Fünf sehr sonnige und warme Tage lang – vom 26. bis 30. Oktober – lud die 24. Ausgabe der Biograd Boat Show in die Kornati-Marina zur wichtigsten In-Water-Messe im CEE-Raum. Das schöne Wetter lockte mehr Gäste als je zuvor an: Die offizielle Besucherzahl lag bei 20.370, aber es kamen noch viel mehr Gäste, darunter mehr als 2.000 Chartergäste, die während der Messe ein- und auscheckten. Mehr als 350 Aussteller und 300 Boote waren zu sehen. Einen Rekord gab es auch bei den Bootspremieren zu vermelden: 78 wurden gezählt, darunter auch Weltpremieren von bis zu 22 m Länge. Alle Bootsklassen verzeichneten einen Zuwachs an Ausstellern, wobei das Segment der Luxus-Motoryachten den größten Zuwachs verbuchen konnte. Viele neue Modelle aus kroatischer Produktion waren zu sehen, darunter die Weltpremiere der Monachus Issa 45 Fly, zu der sich die neue Monachus 70 Fly gesellt – die größte Serienyacht in der Geschichte des kroatischen Bootsbaus.

Der rote Teppich war für mehr als 20.000 Gäste ausgerollt.

Starke Verkäufe gemeldet

Die Biograd Boat Show, die viele Besucher und Aussteller aus den Nachbarländern anzieht, ist der größte Treffpunkt der kroatischen Nautikbranche und markiert das Ende der Bootssaison und den Beginn eines neuen Geschäftsjahres. Viele Aussteller meldeten extrem starke Verkäufe, wobei sie nicht die Marktnachfrage, sondern die Angebotsbeschränkungen als begrenzenden Faktor ansahen. Ein starkes Wachstum war bei Booten für touristische Zwecke, einschließlich Luxus-Transferbooten, Mietbooten und Charterschiffen zu verzeichnen.

Zahlreiche Werften nutzten die Chance, ihre Boote vorzustellen.

B2B gewinnt stark an Zugkraft

Die B2B-Networking-Veranstaltung in Biograd meldete mit über 470 Unternehmen, die sich auf der B2B-Geschäftsplattform registrierten, um ihre Angebote zu präsentieren und Treffen mit anderen Teilnehmern zu vereinbaren, ihre bisher größte Expansion. Und auch die B2B-Veranstaltung Croatia Charter Expo verzeichnete mit über 300 Teilnehmern und 3000 direkt vertretenen Charteryachten eine Rekordbeteiligung.

Einen Termin für die nächste Biograd Boat Show gibt es natürlich auch schon: Die 25. Jubiläums-BBS ist vom 25. bis 29. Oktober 2023 angesetzt.

Fotos und Video: Veranstalter

