Cannes 2020 sein? Ja, fix!

Entgegen vieler Spekulationen und abenteuerlicher Gerüchte ist es nun offiziell: das Cannes Yachting Festival 2020 wird wie geplant stattfinden.

Ohne Zweifel ist die boot Düsseldorf im Jänner die größte Wassersport-Messe des Jahres. Zur bedeutendsten Inwater-Show in Europa hat sich aber mit großem Abstand das Cannes Yachting Festival gemausert. Und ist so rasant gewachsen, dass das Top-Event 2019 erstmals auf zwei Häfen gesplittet wurde: Während am Hafengelände des Vieux Port die Motoryachten das Bild prägten, glänzten am anderen Ende der Promenade de la Croisette die Segelyachten im Porto Canto.

Motoryachten im Vieux Port…

Das wird auch heuer wieder so sein – nämlich vom 8. bis zum 13. September, wie die Organisatoren des Cannes Yacht Festivals verkündeten. Auch wenn nicht ganz so, wie im letzten Jahr. So arbeitet man an einem System zur Zählung und Regulierung der Besucherströme sowie an einem Hygienemaßnahmen-Katalog. Auf die Umsetzung darf man jedoch gespannt sein, ist doch der Ansturm auf das Cannes Yachting Festival groß und die Wartezeiten seit Einführung der Taschenkontrollen an den Eingängen nicht gerade kurzweilig.

Segelyachten im Porto Canto (© 2019, ocean7).

Etwas Unbill wird man aber aufgrund der Umstände gerne in Kauf nehmen. Nicht nur, weil das Cannes Yachting Festival beispielsweise mit mehr als 120 Segelbooten die weltweit größte Ausstellung neuer Segelboote auf dem Wasser zeigt. Sondern schlicht und edel auch, weil Cannes selbst ohne Festivals die wohl glitzerndste Perle entlang der Côte d’Azur ist.



Cannes Yachting Festival

8.–13.September 2020

www.cannesyachtingfestival.com

