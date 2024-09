Cannes kann’s größer

Die 47. Ausgabe des Cannes Yachting Festivals findet vom 10. bis 15. September 2024 im Herzen der französischen Riviera statt. Fast 700 Segel- und Motorboote werden auf Europas größter In-Water-Bootsmesse ausgestellt – gut, dass der Port Canto erneut an Größe zulegen durfte.

Der Ausstellungsbereich im Port Canto ist weiter gewachsen.

Im altehrwürdigen Vieux Port die Motoryachten, im neueren, am anderen Ende der Promenade de la Croisette gelegenen Port Canto die Segler – das Cannes Yachting Festival präsentierte sich in den vergangenen Jahren fein säuberlich aufgeteilt. Die Trennung wird 2024 nicht mehr ganz so streng sein,

die einzelnen Yachtarten durch­mischen sich etwas.

Grund dafür: Die Ausstellungsfläche am Port Canto wurde erweitert und wird in Bezug auf die Anzahl der ausgestellten Boote fast mit dem Vieux Port gleichziehen. Tatsächlich werden auf beiden ­Seiten der Croisette jeweils fast 350 Yachten ausgestellt sein.

Zum ersten Mal werden die Besucher die Möglichkeit haben, den Port Canto in einer Schleife von 2,5 km Länge zu umrunden. Der neue, zwischen den Seglern und Yacht-Maklern gelegene Bereich ist neuen Motorbooten bis zu einer Länge von zwölf bis 13 Metern gewidmet – rund 170 Modelle sollen hier gezeigt werden. Im Port Canto werden außerdem 120 neue Segelboote von über zehn Metern Länge und etwa 50 große Yachten ab 24 Metern Länge präsentiert.

Neues beim Alten

Ganz den Motoryachten vorbe­halten bleibt der Vieux Port im Herzen der Stadt. Auf dem Wasser werden 350 neue Boote von zehn bis 50 Metern Länge – Einrümpfer und Mehrrümpfer – der großen, vor allem europäischen Hersteller präsentiert. Neu ist hier nur die Lage des Haupteingangs, er wurde in die Nähe der berühmten Treppe verlegt, die die Stars während der Filmfestspiele hinaufgehen.

Innovatives im Fokus

2024 wird das Cannes Yachting Festival auch durch eine „Innovation Route“ bereichert, die Innovationen fördern soll, die sich von der gängigen nautischen Technologie abheben und umweltfreundlich sind: Motoren, Antriebe, Abfallmanagement, End-of-Life, Ökodesign, Optimierung, innovative Materialien, Dienst­leistungen und vieles mehr.

In diesem Jahr werden alle ­Projekte und Initiativen, die der Unterstützung einer nachhalti­geren Industrie dienen, durch eine besondere Beschilderung in den Fokus gerückt.

Cannes Yachting Festival 2024

Von Dienstag, 10., bis Sonntag, 15. September 2024. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Tagesticket € 39,–, 2-Tages-Ticket € 70,–.

www.cannesyachtingfestival.com



