Charlie Dalin mit 42 Jahren verstorben



Die internationale Segelwelt trauert um Charlie Dalin.

Foto: Charlie Dalin #VG2024.

Im Kampf auf See – und gegen den Krebs

Der 1984 in Le Havre geborene französische Offshore-Segler und Sieger der Vendée Globe 2024/25 ist im Alter von 42 Jahren nach langer Krebserkrankung verstorben. Dalin war mehr als ein erfolgreicher Regattasegler – er verkörperte Leidenschaft, Präzision und außergewöhnliche mentale Stärke. Er schrieb Segelgeschichte, als er die härteste Einhand-Weltumsegelung in Rekordzeit gewann – während er zugleich seinen stillen Kampf gegen den Krebs führte. Mit ihm verliert der Hochseesegelsport einen außergewöhnlichen Athleten, Strategen und Menschen. Sein Mut auf See und im Leben wird weit über die Segelwelt hinaus in Erinnerung bleiben. Fair winds, Charlie.

Foto: By Like tears in rain – Own work, CC BY-SA 4.0.

Charlie Dalin – die wichtigsten Meilensteine seiner Segelkarriere

1984: Geboren in Le Havre (Frankreich); entdeckt schon als Kind seine Leidenschaft für das Segeln.

2006: Abschluss als Schiffbauingenieur (Yacht & Small Craft Design) an der University of Southampton.

2012: Sieg bei der Transat AG2R, einem der wichtigsten Zweihand-Offshore-Rennen Frankreichs.

2014 und 2016: Französischer Meister im Hochsee-Einhandsegeln („Champion de France Elite de Course au Large“).

2014–2017: Vier Podiumsplätze bei der prestigeträchtigen Solitaire du Figaro.

2019: Aufstieg in die IMOCA-Klasse; Sieg bei der Transat Jacques Vabre gemeinsam mit Yann Eliès.

2020/21: Überquert als Erster die Ziellinie der Vendée Globe, wird nach Zeitgutschrift für Yannick Bestaven Gesamtzweiter.

2021/22: IMOCA-Weltmeister und einer der dominierenden Skipper der Klasse.

2022: Zweiter bei der Route du Rhum, Sieg bei der Vendée Arctique.

2023: Sieg bei der Rolex Fastnet Race mit Pascal Bidégorry.

Jänner 2025: Triumph bei der Vendée Globe 2024/25 in Rekordzeit von 64 Tagen, 19 Stunden und 22 Minuten – mehr als neun Tage schneller als der bisherige Rekord. Damit erreicht er trotz Krebserkrankung den Höhepunkt seiner Karriere.

Juni 2026: Charlie Dalin verstirbt im Alter von 42 Jahren nach einer Krebserkrankung, die Segelwelt verliert einen ihrer herausragenden Hochsee-Athleten.



Wikipedia: Charie Dalin

Foto: Vendée Globe – Olivier Blanchet/Alea.

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