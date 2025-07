Chartern ganz nah am Kunden

Von den Anfängen mit Telefon und Faxgerät bis in die digitale Welt von heute: Seit 1990 steht die Würzburger Charteragentur Master Yachting für erstklassigen Service, fundierte Revierkenntnis und maßgeschneiderte Charterlösungen – und gilt damit bis heute als einer der Pioniere der Branche.

„Was uns ausmacht, sind nicht nur 35 Jahre Erfahrung, sondern die Nähe zum Kunden und seinen Ansprüchen an den Urlaubstörn, die wir bei Master Yachting von Anfang an in den Mittelpunkt rücken“, so Geschäftsführer Michael Müller. „Vom ersten Kontakt an kommt unsere Expertise zum Tragen – um sicherzustellen, dass CharterseglerInnen ihre Wochen unter Segeln vom ersten Moment an genießen können.“

Am 11. Juli lädt die Agentur zum ­virtuellen Jubiläums-Event ein – mit ­renommierten Gästen aus der Welt der Yachtcharter, Rückblicken auf 35 Jahre Unternehmensgeschichte, Sonderangeboten und vielem mehr.

Die Teilnahme ist kostenlos – Anmeldung unter www.master-yachting.de/de/p/35-jahre-my

Diesen Artikel teilen