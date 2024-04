18.–21. April: Dalmatia Boat Show

Über 200 Boote, mehr als 100 Aussteller und viel Party stehen auf dem Programm.



Präsentiert werden in der Marina Baotić in Seget Donji neben neuen auch gebrauchte Boote wie z.B. Sportboote, Flybridge-Yachten und Daycruiser. Einige der Marken, die vertreten sein werden, sind Absolute, Axopar, Bali, Beneteau, Hanse, De Antonio, Fountaine Pajot, Fjord, Lagoon, Merry Fisher, Galeon, BSC, Maxima, Nikhen, Rand Boats, Sessa Marine, Saxdor, Sea Ray, Superrib, Williams Jet Tenders, SUR Marine, 3d Tender u.v.m.

Viele Modelle feiern auf der erste Dalmatia Boat Show sogar heimische Premieren – einen Überblick finden Sie hier.

Die Marina Baotić in Seget Donji gibt die Kulisse für die erste Dalmatia Boat Show.



Gute Unterhaltung

Die Marina Baotić in Seget Donji nahe der UNESCO-geadelten Altstadt von Trogir gibt die prächtige Kulisse für die Dalmatia Boat Show. Das gastronomische Angebot der Marina ist regional, aber auch mediterran inspiriert, die überdachte Terrasse des Restaurants bietet einen herrlichen Blick über die Bucht auf das Meer.

Für gute Unterhaltung sorgen am Eröffnungstag Edi Šegota und das Cambi Quartett, von Donnerstag bis Samstag wird DJ Dado in der Glory Bar aufspielen. Am Samstag um 20 Uhr folgt als Highlight das Konzert von Marko Pecotić Peco und seiner Band.



Das Marina-Restaurant Yachtclub mit überdachter Terrasse.



Gute Nacht

Die Marina Baotić bietet auch erstklassige Nächtigungsmöglichkeiten der 5-Sterne Kategorie, Unterkunft in Seget Donji, entlang der kroatischen Mittelmeerküste, in der Marina Baotic gelegen. Mit einer Wohnfläche von 32 bis 113 Quadratmetern bieten die Zimmer, Ferienwohnungen und Villen des Resorts viel Raum für Paare, Familien und Gruppen.



5-Sterne-Komfort in den Unterkünften der Marian Baotić.



Dalmatia Boat Show: 18. bis 21. April

www.dalmatia-boatshow.com

www.baotic-yachting.com

www.apartments-villas-baotic.com



Fotos u. Video: Marina Baotić.

