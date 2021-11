DAME-Award 2021: Bootfahren für jedermann

Andre Hoek, Vorsitzender der DAME-Jury, überreichte im Rahmen der heurigen METSTRADE feierlich den Jubiläums-DAME Award 2021. Die 30. Auszeichnung ging an das Volvo Penta Assisted Docking System. Weitere fünf Produkte wurden zu Kategoriesiegern ernannt und 15 erhielten besondere Erwähnungen.

Das Volvo Penta Assisted Docking System arbeitet mit den bewährten IPS-Antrieben des Unternehmens zusammen und bietet ein bisher nicht gekanntes Maß an feiner Manövrierkontrolle bei Motoryachten mit der Möglichkeit, Wind und Strömung zu berücksichtigen. Es lässt sich über einen Joystick-Controller leicht bedienen, selbst für Neueinsteiger oder ungeübte Motoryacht-Kapitäne. Wenn die Person am Steuer mehr Zeit zum Nachdenken braucht, kann sie die Hand vom Joystick nehmen und das Boot hält automatisch seine genaue Position, bis die Steuerung erneut berührt wird.

Das Volvo Penta Assisted Docking System verbaut und in Betrieb. Unauffällig, aber effektiv. Vor allem bei nicht so versierten Schiffsführern soll es sich als zusätzliches Sicherheits-Feature erweisen.

Die DAME-Jury honorierte mit ihrer Entscheidung das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie des damit einhergehenden, umfangreichen Software- und Hardware-Designs. Das System gilt als intuitiv zu bedienen, darüber hinaus hat sich Volvo Penta in punkto Ergonomie und Design ins Zeug geworfen. Der Handregler beispielsweise soll schon durch seine Form das Vertrauensgefühl in das System unterstützen, noch bevor man es überhaupt in Betrieb genommen hat.

Der Vorsitzende der DAME-Jury, Andre Hoek, kommentierte das Ergebnis wie folgt: „Die Welt hat sich in vielerlei Hinsicht verändert, seit wir 2019 zum letzten Mal als Jury zusammengekommen sind. Pandemische Einschränkungen haben unsere Wertschätzung für die Umwelt stark erhöht. Die Vorteile des maritimen Lebensstils ziehen eine ganz neue Generation in einer Weise an, die wir uns noch vor zwei Jahren nicht hätten vorstellen können. Nachhaltige Produktlebenszyklen und die Erleichterung des Zugangs zum Bootssport für Anfänger sind wichtige Prioritäten bei der Entwicklung in diesem Jahrzehnt. Es ist daher angemessen, dass die Jury das Volvo Penta Assisted Docking System für den DAME Award 2021 ausgewählt hat. Dieses Produkt ist ein brillantes Beispiel dafür, wie wir großartiges Design und fortschrittliche Technologie nutzen können, um Einstiegshürden sicher zu beseitigen.“



Die heurigen Kategorie-Auszeichnungen im Überblick:

Garmin Surround View Camera System gewinnt in der Kategorie „Marine Electronics and Marine Related Software“.



Am Dometic Voyager TX Series führte heuer kein Weg in der Kategorie „Interior Equipment, Furnishing, Materials and Electrical Fittings used in Cabins“ vorbei.



Das Bonomi JOY Self-Tailing Cleat holt den Kategorie-Sieg bei „Deck Equipment, Sails and Rigging“



ACR Electronics ResQLink View RLS Personal Locator Beacon gewinnt im Bereich „Lifesaving and Safety Equipment“





Mastervolt MLI Ultra 1250 wird gemeinsam mit Volvo Penta Assisted Docking in der Kategorie „Machinery, Propulsion, Mechanical and Electrical Systems and Fittings“ ausgezeichnet.



www.metstrade.com

Alle Fotos: Dame-Award/Hersteller

Diesen Artikel teilen