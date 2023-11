Preiset die Innovationen!

Mitte November fand in Amsterdam mit der Marine Equipment Trade Show (Mestrade) die weltweit größte Fachmesse für Schiffsausrüstung statt, auf der auch die begehrten DAME Awards für besonders innovative Produkte verliehen werden. Mit ihren Urteilen will die Jury die Bedeutung des Designs für alle Produkte der Schifffahrt unterstreichen, von der Funktion bis zur Ästhetik und von der Verpackung bis zum Endprodukt.

Finnen beim ‚Gewinnen: Das Oceanvolt-Team auf der Mestrade (c) Metstrade

Sieger: Oceanvolt

Die Preise wurden heuer in acht Kategorien verliehen, wobei die größte Aufmerksamkeit natürlich der Gesamtsieger erhält. 2023 heißt dieser Oceanvolt, das mit seinem Elektrosegelantrieb HighPower ServoProp 25 die Jury überzeugte. Der finnische Elektro-Pionier legt mit dem 25-kW-Elektroantrieb die Messlatte für 45-70-Fuß-Segelboote spürbar höher. Der Einsatz der Verstellpropellertechnologie sorgt für maximale Effizienz beim Antrieb und bei der Stromerzeugung, wobei das System in der Lage ist, bei einer Geschwindigkeit von 10 Knoten eine Leistung von 5 kW zu liefern. Die Jury bemerkte auch, dass die Installation und die Wartungsfreundlichkeit bei Langstreckensegeln sorgfältig durchdacht wurden.

www.oceanvolt.com



HighPower ServoProp 25 for the win! (c)oceanvolt

Schwimmende Müllinsel

Ebenfalls erwähnenswert: In der Kategorie „Umweltdesign“ gewann mit dem EcoCube der kroatischen Firma Marservis ein besonders innovatives Produkt. Das pontonartige, solarbetriebene schwimmende Gebäude aus Naturfasern und Bio-Epoxidharz dient als Auffangstation für Abwasser und Müll von Freizeitschiffen und kann Schiffe mit entsalztem Wasser versorgen. Es ist so konzipiert, dass es aus der Ferne überwacht werden kann, sendet AIS-Signale aus, damit es leicht entdeckt werden kann, und lässt sich über Touchscreens an Bord oder eine Handy-App steuern.

www.marservis.hr

Selbstständige Umweltinsel Ecocube (c)Marservis

