Mit Dampf und Segel

Am 24. April berichtet Friedensflotten-Gründer Christian Winkler in Wien über die denkwürdige Fahrt eines Schiffes der K.u.k.-Kriegsmarine, an der sein Großonkel 1889/90 als frisch ausgemusterter 19-jähriger Seekadett teilgenommen und seine Erlebnisse niedergeschrieben hat.



Die wundersame Weltreise der SMS Fasana

In seinem Vortrag „1890: Mit Dampf und Segel um die Welt – aus den Reisebriefen von Onkel Alfred“, wird er von der Weltumsegelung der SMS (Seiner Majestät Schiff) Fasana der Österreichisch-Ungarischen K.u.K. Marine erzählen. Dabei wird er auf die spannenden Passagen unter Einbindung der Originalbriefe des Seekadetten Alfred Winkler an seine Familie eingehen.

Neben der Lesung von kurzen Ausschnitten aus den Briefen wird es zahlreiche Projektionen von dazu passenden Fotos zu sehen geben – und auch viele interessante Daten, Fakten und Anekdoten zur K.u.K. Marine. Die Möglichkeit zum Erwerb von Literatur und K.u.K.-Seekarten wird den Vortrag abrunden.

SMS (Seiner Majestät Schiff) Fasana.

1890: Mit Dampf und Segel um die Welt – Aus den Reisebriefen von Onkel Alfred

Wann? Mittwoch, 24. April 2024, 19 Uhr

Wo? OSYC Zentrale, 1120 Wien, Cothmannstraße Nr. 4

Der Vortrag ist eine offene Veranstaltung des OSYC, clubfremde Gäste sind daher ebenfalls willkommen, es wird ein kleines Buffet geben.

Anmeldung unbedingt erforderlich (beschränkte Platzanzahl):

christian.winkler@moresail.at

oder Tel. 0664 531 78 24

Stab der SMS Fasana.

Mit Dampf und Segel im ocean7 Magazin

Die Memoiren des Seekadetten Alfred Winkler sind etappenweise auch im ocean7 Magazin zu lesen (ab Ausgabe 5/2023). In der aktuellen Ausgabe hat Christian Winkler die Etappe von Peru nach Tahiti in Wort und Bild aufbereitet, in der nächsten Ausgabe (Nr. 4, Juli/August) wird sein Seekadett von Liebesnächten mit einer geheimnisvollen Schönheit berichten.

Christian Winklers Vortragsreihe besteht aus zwei Teilen. Der zweite Teil – die Reise von Brasilien bis zur Rückkehr nach Pola – wird ab November 2024 zur Verfügung stehen (Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden).

www.moresail.at



