Mit Dampf und Segel im Yachtclub

Hoher Besuch beim Clubabend des Yachtclubs der Theresianischen Militärakademie.



Im Restaurant Olymp, dem Clublokal des YCTMilAk, fand am 28. Februar ein ganz besonderer Clubabend des Yachtclubs der Theresianischen Militärakademie statt.

Mirno More-Gründer Christian Winkler präsentierte seinen Vortrag „1890: Mit Dampf und Segel um die Welt – aus den Reisebriefen von Onkel Alfred“, in dem es um die Weltumsegelung der SMS (Seiner Majestät Schiff) Fasana der Österreichisch-Ungarischen K.u.K. Marine geht und in dem u.a. interessante Passagen aus den Originalbriefen des 19-jährigen Seekadetten Alfred Winkler an seine Familie vorgelesen und dazu passende Bilder gezeigt werden.

Ehrengäste des Abends waren Herta Margarete und Ihr Gatte Sandor Habsburg-Lothringen, die als Gründer und Stifter der Flame of Peace-Organisation einige Clubmitglieder auf Grund ihrer Friedenseinsätze als UNO-Blauhelme und Friedens-Soldaten durch Überreichung der „Medaille der völkerverbindenden Freundschaft“ ehrten. Auch Christian Winkler erhielt diese Auszeichnung in Anerkennung der von ihm gegründeten Segel-Sozialprojekte Friedensflotte Mirno More sowie World Peace Fleet.

Foto Martina Reischer, YCTMilAk (V.L.N.R.):

Gastgeber Restaurant „Olymp“, GF Evripidis Mavrofrydis

Major Reinhard Strobl, geehrt für diverse sozialpädagogische Segelprojekte

Major Walter Gesslbauer, Präsident d. YCTherMilAk, geehrt für zahlreiche UNO-Einsätze

Herta Margarethe und Sandor Habsburg-Lothringen, Stifter der Flame of Peace

Franz Ofenböck, Geschäftsführer d. YCTherMilAk

Vizeleutnant Gregor Seidl, geehrt für diverse UNO-Einsätze

Christian Winkler, geehrt für diverse sozialpädagogische Segelprojekte

Auf der „Medaille zur völkerverbindenden Freundschaft“ sind die Flaggen aller Länder dieser Erde abgebildet.



Mit Dampf und Segel im ocean7 Magazin

Die Memoiren des Seekadetten Alfred Winkler sind etappenweise auch im ocean7 Magazin zu lesen. In der aktuellen Ausgabe hat Christian Winkler die Etappe von Valparaiso nach Callao in Wort und Bild aufbereitet, in der nächsten Ausgabe (Nr. 3, Mai/Juni) wird sich der Seekadett in der Südsee verlieben.

Christian Winklers Vortrag dauert eineinhalb Stunden und enthält neben Originalpassagen auch historische Bilder, Hin- tergrundinfos, Grafiken, Anekdoten u. v. m.

