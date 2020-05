Das Revier auf Papier

Küstenhandbücher – mit A4 ein ideales Format, nicht zu viel und keinesfalls zu wenig Informationen, tolle Detailpläne und ausklappbare Seekartenausschnitte im WGS 84-System – das sind die Vorteile der beliebten Küstenhandbücher für die kroatische Adria, die auch von den Behörden als nautisches Kartenmaterial anerkannt werden.

Aufgeteilt ist das Revier in zwei Bände: Von Koper/Slowenien bis Split (6. Auflage im letzten Jahr) und von Split bis Ulcinj/Montenegro.

Küstenhandbuch Slowenien und Kroatien und Küstenhandbuch Kroatien und Montenegro.

Von Bodo Müller und Jürgen Strassburger. Verlag Delius Klasing, je € 29,90.

