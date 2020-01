Das segelnde Klassenzimmer

Klingt wie aus einem Roman von Astrid Lindgren, ist aber Realität. Beim ­Ocean College, einem Berliner Schulprojekt, das 2014 gegründet wurde, findet für 30 Schüler der Unterricht tatsächlich für sechs Monate an Bord des Dreimasters Pelican of London statt.

Gestartet wird der Törn in West­europa. Über Spanien, Ma­rokko und die Kanaren geht es in die Karibik und von dort wieder zurück über den Atlantik.