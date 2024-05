Der Fall vom Gletscher

Aniol Serrasolses arktischer Fall aus 11 Metern Höhe. Foto: David Sodomka / Red Bull Content Pool.

Aniol Serrasolses hat in der Kajak-Welt für Aufsehen gesorgt, als er 2014 die Erstbefahrung der Keyhole Falls in Kanada vollendete und prestigeträchtige globale Events wie die Sickline Austria 2016, die North Fork Championship in den USA 2017 und Futalefu XL in Chile 2020 gewann. Im Jahr 2023 unternahm er seine bisher aufregendste Herausforderung, als er sich mit seinem Team auf eine Expedition zum Svalbard-Archipel – einem der entlegensten Orte der Erde – begab. Er begann mit einer 36-stündigen Seereise von Longyearbyen zum Bråsvellbreen-Gletscher und wanderte dann 11 km über die arktische Eisfläche, um den Fluss zu erreichen, der zu dem Gletscherwasserfall und dem historischen „Philip’s Ladder“-Abstieg führt.

Aus eisigen Höhen

Die auch aufgrund der Erderwärmung brandaktuelle Dokumentation „Ice Waterfalls“ zeigt die Herausforderungen, denen sich Serrasolses und sein Team – zu dem auch die Kajakfahrer David Sodomka, Aleix Salvat und Mikel Sarasola gehörten – stellten, als sie eine der am wenigsten erforschten Regionen der Erde besuchten, um den größten jemals aufgezeichneten Kajak-Sturz von einem Gletscherwasserfall zu unternehmen. Das Team musste zahlreiche Hindernisse überwinden, darunter das Erklimmen von tückischen Eiswänden, die Navigation durch Flüsse und Gletscherspalten sowie die unberechenbaren Wildwasserflüsse, die in das arktische Eis gefräst wurden.

