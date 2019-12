Der Mond und das Meer

Der Mond war heuer in zahlreichen TV-Dokumentationen und in Printmedien prominent vertreten. Anlass war, dass sich die erste Mondlandung von Menschen zum 50. Mal jährte. Die Worte von Neil Armstrong bei seinem ersten Schritt auf die Mondoberfläche „That‘s one small step for man … one giant leap for mankind“ wurden legendär. Legendär sind auch die vielfachen Beziehungen zum Mond, die von der Menschheit im Lauf ihrer ­Geschichte entwickelt wurden. Neben

religiösen, mystischen und esoterischen Vorstellungen über unseren Erdtrabanten diente er den frühen See­­fahrern als Leitgestirn – und er ist ein wichtiger Zeitgeber für Meeresorganismen. Sein deutlichster Einfluss auf das Meer sind die Gezeiten.