Deutsche Top-Events

In der Lübecker Bucht drängeln sich die Yachten (© Michael Zapf).

Hamburg ancora Yachtfestival

Das Hamburg ancora Yachtfestival, Deutschlands größte In-Water Boat Show, lädt vom 12.–14. Mai 2023 zu ihrer 14. Ausgabe in der ancora Marina in Neustadt in Holstein ein. Rund 180 Aussteller präsentieren sich mit ihren Yachten an den Stegen, in 90 Pagoden und in der 1500 m² großen Ausstellungshalle. Auf die Besucher wartet neuestes Zubehör, Experten-Vorträge, Workshops und Vorführungen rund um das das Yacht-Leben. Live-Musik und Food-Trucks runden das Erlebnis Wassersport ab.

Am Bodensee rittern die Segelboote (© MTK/Dagmar Schwelle).

Internationale Bodenseewoche

Bei der internationalen Bodenseewoche vom 1.–4. Juni werden rund 180 Top-Schiffe mit bis zu 1200 Sportlern aus den Anrainerstaaten, aber auch aus Neuseeland, Skandinavien oder Italien erwartet, die sich an vier Tagen in manöverreichen Regatten messen – Racer der ORC-Klassen genauso wie Olympia-Klassen und Oldtimer-Yachten. Wassersport- und Segelbegeisterte können sich damit über erlebnisreiche Tage freuen.



Die Uferpromenade lädt zusätzlich zum ausgiebigen Flanieren über den maritimen Markt ein – mit feinen kulinarischen Spezialitäten, Segel-Zubehör, Pflegeprodukten und weiteren, auch kulturellen Highlights. Zum ersten Mal am Start ist zudem die Internationale Einbaum-Regatta, die neben einem eigenen Rennen auch mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm aufwartet.

Die Kieler Woche als größtes Segelsport­ereignis Deutschlands und zugleich größtes Sommerfest im Norden Europas geht dieses Jahr vom 17.–25. Juni übers Wasser – ausführlicher Bericht folgt.

Kieler Woche, 2023 vom 17.–25. Juni (© Sascha Klahn).

