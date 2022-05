Die Wiener Wellenmacher

Der Sommer hat in den letzten zwei Wochen das eine oder andere Mal bereits in unseren Breiten vorbeigeschaut, zur Saisoneröffnung der CityWave vor den Toren Wiens ließ er sich jedoch nicht blicken.

Zugegeben, vielleicht war die Luft ja gar nicht so kalt, aber Regenwolken und eiskaltes, frisch eingelassenes Wasser im Becken der künstlichen Welle auf den Multiplex-Terrassen der SCS verstärkten zumindest den subjektiven Eindruck. Doch die wagemutigen Gäste der offiziellen Eröffnung am gestrigen Freitag ließen sich davon beeindrucken oder gar von der im Rahmen der kleinen, feinen Feierlichkeit Gelegenheit, ausgiebig die ersten Wellen der Saison zu surfen, abschrecken. Den Rahmen bildeten ein paar der CityWave-Pro’s und vor allem die Szene-Youngsters, die von den Veranstaltern gefördert und mit viel Wellenzeit unterstützt bereits beeindruckende Cut’s und Tricks zeigten.

Es braucht keinen Sonnenschein, um Strandfeeling zu geniessen und Tricks zu bestaunen. Die City Wave auf den Multiplex-Terrassen ist wieder „on“.

Selbstversuch

Nach den Willkommens- und Grußworten ging es für alle Interessierten ab ins – wirklich noch eiskalte – Wasser. Unter der Anleitung der Pro-Coaches wurden die ersten Gleichgewichtsversuche am Brett absolviert. Bis zu den ersten, vorsichtigen Turns waren es allerdings nicht einmal viel mehr als drei oder vier neue Einstiege in die Welle. Und natürlich die wenigen, aber richtig guten Tipps der Crew. Während das unterströmende Wasser für Surfer, die den Schub von hinten am Meer erwarten, natürlich gewöhnungsbedürftig ist, freut die kurze Zeit vom unfreiwilligen Abwurf der Welle bis zum erneuten Einstieg. Ohne „Duckdives“ oder minutenlangen und kräfteraubenden Paddelausflügen. Und nach den ersten schnelleren Turns war klar: für die durchschnittlichen zwei Jahre zwischen den „echten Surfurlauben“ und den wenigen Kilometern Luftlinie von zu Hause zur künstlichen Welle ist die CityWave eine richtig gute Überbrückung. Suchtpotential inkludiert.

Die aus den letzten Jahren bekannten Buchungsläufe, also immer für die kommenden 14 Tage, sind bereits online und unter www.city-wave.at zu erreichen.

Alle Fotos: regnemer





