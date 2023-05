Dinghy bringt’s

Pizza aufs Schiff in der Badebucht? Die App Dinghy macht’s möglich. Ob Lebensmittel, Speisen, Getränke oder andere Güter wie z. B. Medikamente – vieles kann man sich über diese App in Buchten oder zu Liegeplätzen in der kroatischen Adria liefern lassen.

Entwickler ist ein kroatisches Start-up in Split, der Service funktioniert daher auch zu den nahe gelegenen Inseln am besten. Die Lieferung wird übrigens auch über Land in die Marina angeboten, man könnte also gleich nach der Ankunft ablegen.

https://dinghyeu.com

