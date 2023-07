Dolce vita an der Adria

Die Neuauflage des die italienische Adria behandelnden Hafenführers von Wolfgang Siebenhandl ist jetzt erhältlich.

Im Vergleich zur ersten Ausgabe ist die Küste zwischen Triest und Venedig nun doppelt so groß gezeichnet, damit wird auch die Navigation in den Lagunen von Marano und Venedig möglich. In ­gewohnter Weise werden neben den nautischen Fakten auch Geschichte und Sehenswürdigkeiten präsentiert.

Ganz neu in der 2. Edition ist die ­Beschreibung der Küste ­Albaniens – mit detaillierten Informationen über das seglerisch wenig erschlossene Land.

Wolfgang Siebenhandl: Dolce Vita an der Adria. Ein Hafenführer für die italienische Adria und ganz Albanien. 2. Edition, 131 Seiten, € 30,–.

GEWINNSPIEL

ocean7 verlost drei Exemplare „Dolce Vita an der Adria – ein Hafenführer für die italienische Ostküste und ganz Albanien“ von Wolfgang Siebenhandl. Einfach eine E-Mail mit Betreff-Zeile „Dolce Vita an der Adria“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück gewinnen! Einsendeschluss: 16. Juli 2023. Die Gewinner werden per ­E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

