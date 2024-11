So werden Träume war.

Mit den Eigner-Programmen von Dream Yacht kann man sich nicht nur den Traum von der eigenen Yacht erfüllen, sondern für bis zu 12 Wochen pro Jahr in 35 Top-Segelrevieren auf der ganzen Welt segeln – mit Gewinn.

Wenn der Traum von der eigenen Yacht wahr wird. Foto: Bertrand Duquenne.

Yachting mit Gewinn

Viele Yachteigner kaufen ihr Boot auf Pump, müssen sich dann um die laufenden Kosten kümmern und sind meist mit einer Basismarina auch ortsgebunden. Mit den Yachteigner-Programmen von Dream Yacht wendet sich das Blatt: Erwirbt man sein Traumschiff bei Dream Yacht und bringt es in die Flotte ein, so weiß man auch das gesamte Charter-Marketing, die Logistik und die Wartung in den besten Händen. Die Einkünfte aus den Chartereinnahmen und die Steuervorteile tragen dazu bei, einen erheblichen Teil der Kosten für die Yacht auszugleichen.

Darüber hinaus öffnen zwei Eignerprogramme das Tor zu Dream Yacht weltweit: Mit „Dream Guarantee“ und „Dream Partnership“ hat man für bis zu 12 Wochen pro Jahr Zugang zu Schwesterschiffen in mehr als 35 Traumdestinationen.

Mit Dream Yacht zu den schönsten Destinationen weltweit. Foto: Bertrand Duquenne.

Drei Wege zum Ziel

Dream Yacht bietet drei Yacht-Eigentumsprogramme an, die den jeweiligen Bedürfnissen potenzieller Eigner gerecht werden: Das Dream Guarantee Programm mit Fokus auf Sicherheit und ein konstantes monatliches Einkommen, das Dream Partnership Programm mit reduzierten Einstiegskosten und das Dream Performance Programm für maximale Rendite mit vielen möglichen Steuervorteilen. Alle Infos im Detail zu den jeweiligen Programmen finden Sie hier.

Kaufen statt chartern – mit Rendite. Foto: Dream Yacht.

Über 60 Modelle zur Wahl

Neben den drei Eigner-Programmen und mehr als 35 Destinationen weltweit hat Dream Yacht über 60 Yachtmodelle von sieben bekannten und renommierten Yachtmarken im Portfolio. Ob Lagoon, Bali, Fountaine Pajot, Excess, Beneteau, Jeanneau oder Dufour – sowohl für Monohull- als auch Katamaran-Fans ist garantiert eine passende Yacht dabei. Das Team aus erfahrenen Yacht-Verkaufsberatern hilft dabei, die Yacht und das Charter-Management-Programm zu finden, die am besten zu den jeweiligen Bedürfnissen passen – und begleitet seine Kunden auf dem ganzen Weg zum Yachteigentum mit Dream Yacht.

Ebenfalls im Portfolio: Katamarane von Fountaine Pajot. Foto: Dream Yacht.

Besuchen Sie von 18. bis 26. Jänner das Dream Yacht Team auf der boot Düsseldorf! Geboten werden individuelle Einblicke in die Eigentumsprogramme, Einsicht in die Liste der sofort lieferbaren Yachten und in alle Dream Yacht Segelreviere weltweit.

Kontakt

Dream Yacht Sales & Ownership

Tel: +49 (0)6 11 97 86 90 03

contact@dreamyachtsales.com

DreamYachtSales.com



Diesen Artikel teilen