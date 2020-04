Duell, rein virtuell

Es war einfach an der Zeit. Seit zwei Jahren spielten die Masterminds hinter den Events der „echten“ Segelbundesliga mit dem Gedanken, auch eine virtuelle Regattaserie zu etablieren. Gut Ding, viel Weile und eine Corona Krise später ist es soweit. Letztes Wochenende wurde mit e-sailing.at Österreichs erste e-Sailing-Onlineplattform aus der Taufe gehoben. Geladen waren die Teams der Österreichischen Segelbundesliga, zwei „Special Guests“ ergänzten das Feld bei der Premieren-Regatta.

Knappe Rennen, Live-Übertragung samt Moderation via YouTube – so geht segeln im virtuellen Raum.

Der NCA sichert sich mit zwei Siegen in drei Rennen den Sieg beim Kick Off hier auf der neuen e-sailing-Plattform. Gesegelt wurde vor Porto Cervo, also dem mondänen Küstenstreifen an der Costa Smeralda. Angereist waren 12 Teams der Österreichischen Segelbundesliga, dazu auch noch Virtuell Regatta-Crack und Big-Boat Kapitän Bernd „Heinz aus Wien“ Jungmair und EUROSAF Mixed Offshore EM Goldmedaillengewinner Christian Kargl. De facto Stopp der Flugverbindungen von Wien weg? Social distancing und Reisebeschränkungen? Egal. Die sportlichen Duelle fanden im virtuellen Raum statt. Drei Wettfahrten ohne Streichresultat waren ausgeschrieben, alle Rennen konnten absolviert werden. Das Segelerlebnis gab es live auf unserer Website sowie am youtube-Kanal der Österreichischen Segelbundesliga zu sehen.

Ein bisschen Technik und eine zünftige Brettljausen im Studio von e-sailing.at

NCA souverän

Dabei zeigte sich das Team des NCA äußerst souverän. Die ersten beiden Rennen gingen an die Steirer, die mit Philipp Knoch offensichtlich auf einen Top-e-Segler gesetzt haben. Am Stockerl platzierten sich noch der Segelclub Mattsee, das Steuer hatte mit Stefan Scharnagl auch der Standard-Lenker der Liga-Mannschaft. Der regierende „reale“ Meister aus Hard segelte auf Rang drei – Mathias Ober sonst an Genua oder Großschot ließ als versierter E-Sportler, aber nicht e-Segler nichts anbrennen.

Strahlende Gesichter beim Siegerteam des NCA. Mischa Strobl trieb Philipp Knoch (nicht im Bild) zu zwei Wettfahrtsiegen und Platz 1 nach drei Wettfahrten. .

Schon in den kommenden Tagen folgen die nächsten Events, aufgrund des ausnahmslos positiven Feedbacks wird an einer Serie für die heimischen Clubs fieberhaft gearbeitet.

Alle Infos finden sich auf http://www.e-sailing.at

Fotos: e-sailing.at









Diesen Artikel teilen