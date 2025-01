Das war die boot 2025

Die boot im Jänner – richtungsweisend für die neue Saison.

Die boot Düsseldorf 2025, die am Sonntag nach neun Tagen zu Ende ging, bestätigte eindrucksvoll ihre führende Position im internationalen Messemarkt. 1.500 Aussteller aus 67 Ländern präsentierten in 16 Messehallen ein umfassendes Bild der internationalen Wassersportbranche. Insgesamt reisten zur boot 2025 über 200.000 Menschen aus 113 Ländern nach Düsseldorf, ein Drittel davon aus dem Ausland.

Positives Feedback

„Waren die Prognosen vor der Messe noch zurückhaltend, setzt sich nun durchweg ein optimistischer Blick auf die kommende Wassersportsaison durch. Die Aussteller berichten mehrheitlich von großem Kaufinteresse und vielen konkreten Abschlüssen sowohl bei Booten als auch beim technischen Zubehör“, so boot Director Petros Michelidakis.

Und die Aussteller? „Wir sind zufrieden mit der Besucherzahl und der begeisterten Aufnahme unserer 14 Neuheiten“, sagt etwa Gianguido Girotti, CEO der Bootssparte in der Group Beneteau – größter Aussteller auf der boot 2025. Sehr zufrieden zeigt sich auch Kræn Brinck Nielsen, CEO der dänischen X Yacht Werft: „Wir durften eine Rekordzahl an Besuchern am Stand begrüßen. Acht Mitarbeiter und bis zu 20 Händler hatten die ganze Woche über alle Hände voll zu tun.“

Auch ocean7 war auf der boot sehr fleißig unterwegs und traf auf viele (österreichische) Freunde und Partner…

Siegerprojekt aus Spanien

Neben dem Angebot der Aussteller punktete die boot mit ihrem Fachprogramm „blue innovation dock“, das Nachhaltigkeit und Meeresschutz im Fokus hat. Highlight war die Verleihung des ocean tribute Awards, der das beste Meeresschutz-Projekt auszeichnet. Gewinner war mit Sealabs ein spanisches Citizen Science-Projekt, das Fahrtenyachten mit erschwinglicher Sensortechnologie sowie einer App ausstattet und damit das Potenzial der Segel-Community nutzt, um größere Datensätze zu beschaffen als Wissenschaftler allein.

Siegerfoto vom ocean tribute Award. Foto: Messe Düsseldorf/ctillmann

In Österreich hatten bereits im vergangen Jahr einige Clubs (YCA, OSYC) dieses Projekt tatkräftig unterstützt – weiter so!

Daten Angeln für die Wissenschaft. Foto: SeaLabs



Die nächste boot Düsseldorf öffnet vom 17. bis 25. Jänner 2026 ihre Tore.

