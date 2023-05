Eignerprogramm nach Maß

(c) Dream Yacht Sales & Ownership

Dream Yacht Sales & Ownership ist der weltweit führende Spezialist für den Verkauf von Yachten. Etliche Premiummarken – Bali, Dufour, Lagoon, Excess, Fountaine-Pajot, Beneteau und Jeanneau – und 60 Modelle bieten eine reichliche Auswahl, dazu kommen mehr als 50 Stützpunkte auf der ganzen Welt und über 65 Servicestellen. Neben Ownership-Programmen, bei denen die Yacht gekauft und durch Dream Yacht verchartert wird, sodass die Einnahmen die Kosten ausgleichen – gibt auch andere innovative Lösungen, die Yacht vorteilhaft zu kaufen, wie z.B. das Dream Fractional Business Programm:

Bali Catsmart (c) Dream Yacht Sales & Ownership

Miteigentümer einer High-End-Yacht

Das Dream Fractional Business Programm ermöglicht es, einen Anteil an einem High-End-Boot zu kaufen und die Nutzungs- und Verwaltungskosten mit anderen Eigentümern zu teilen. Gleichzeitig profitiert man von einem exklusiven Concierge-Service, professioneller Wartung und der Nutzung durch den Eigentümer während der Laufzeit des Programms. Pro Yacht gibt es maximal fünf Miteigentümer, mit denen man sich die Kosten teilt.

Außerdem kann man bis zu 5 Wochen im Jahr überall auf der Welt auf gleichwertigen Booten der Dream Yacht-Flotte segeln. So gibt es beispielsweise einen Bali Catsmart mit vier Kabinen und zwei Bädern zum einem Anteilspreis von € 115.927,– exkl. MwSt. und einer Vertragslaufzeit von 66 Monaten.

Elektrokatamaran Aura 51 (c) Dream Yacht Sales & Ownership

Go Green Anreizsystem

Dream Yacht Worldwide setzt sich als Charterunternehmen in großem Umfang auch für elektrische Katamarane ein, z. B. durch den Abschluss von umfangreichen Flottenkaufverträgen. Mit dem Go Green Anreizsystem bietet Dream Yacht seinen Kunden des Ownership-Programms erhebliche Einsparungen beim Kauf eines Elektro-Kats oder zusätzliche Einkommensprämien, wenn man den Katamaran an ausgewählten Charterprogrammen teilnehmen lässt.

So gibt es 1% zusätzliche Einnahmen für Teilnehmer an dem Programm für garantiertes Einkommen oder die Kostenübernahme der Elektroausstattung in Höhe von 30%. Am 8. Juni veranstaltet Dream Yacht Sales & Ownership übrigens erstmals ein deutschsprachiges Webinar, bei dem die Go Green Anreize, aktualisierte Programmbedingungen und exklusive Sonderangebote thematisiert werden (für den Erhalt des Registrierungslinks ist die Anmeldung zum Newsletter erforderlich).

Dream Yacht Sales & Ownership

