Wo umweltfreundlich segeln?

Wie wäre es mit einem nachhaltigen Segelurlaub im Mittelmeer? Hier die Top 5 der mit innovativen Elektrobooten zu entdeckenden Destinationen – präsentiert von Dream Yacht Charter.

Umweltfreundliches Segeln war noch nie so einfach: Dream Yacht, ein führender Anbieter in der Bootsvermietung weltweit, setzt sich für nachhaltigere Aufenthalte ein, indem es Tages- oder Dauersegelern die Möglichkeit bietet, auf hybriden Elektrobooten zu segeln. Diese Boote kombinieren modernen Komfort mit Umweltfreundlichkeit und bieten ein leises und friedliches Segelerlebnis, ideal, um die natürlichen Wunder des Mittelmeers zu erkunden, ohne die Umgebung zu stören.

Mit abwechslungsreichen Routen, die von der Côte d’Azur, den italienischen Inseln oder den Balearen aus starten, ist grüner Nautik-Tourismus nun für alle zugänglich. Dream Yacht erweitert zudem kontinuierlich seine Auswahl und bietet nun 17 Ausgangshäfen im gesamten Mittelmeerraum an, darunter Italien, Griechenland, Kroatien, Frankreich, Spanien sowie die Türkei und Montenegro.

Hier sind die Top 5 der schönsten grünen Segeltouren im Mittelmeer, die Sie mit einem umweltfreundlichen Elektroboot erleben können:

1. Côte d’Azur – Abfahrt von Saint-Mandrier-sur-Mer

Die Côte d’Azur ist bekannt für ihre luxuriösen Küstenstädte wie Cannes und Nizza. Mit einem Elektro-Katamaran können Sie entlang der atemberaubenden Strände und Häfen segeln. Besuchen Sie den historischen Hafen von Saint-Tropez, die Porquerolles-Inseln und die türkisfarbenen Calanques von Marseille. Diese Route bietet zahlreiche Ankerplätze, um die Schönheit des Mittelmeers zu genießen und den südlichen Lebensrhythmus während eines außergewöhnlichen Aufenthalts zu erleben. Die umweltfreundlichen Elektroboote ermöglichen Ihnen, diese Highlights nachhaltig zu entdecken.

2. Sardinien – Abfahrt von Olbia

Sardinien beeindruckt mit seinen weitläufigen Stränden wie Aruttas und Spiaggia di Piscinas. Vom Hafen in Olbia aus haben Sie einfachen Zugang zum Archipel La Maddalena und zur Costa Smeralda. Erleben Sie atemberaubende Strände und das klare Wasser des Mittelmeers. Mit einem Elektroboot können Sie tagsüber schnorcheln und abends die spektakulären Sonnenuntergänge genießen. Die Nutzung eines Elektro-Katamarans auf Sardinien bietet Ihnen ein nachhaltiges und luxuriöses Segelerlebnis, das die natürliche Schönheit dieser Region unterstreicht.

3. Neapel – Abfahrt von Neapel

Neapel, bekannt für seine faszinierende Archäologie und köstliche Küche, bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Inseln Capri, Procida, Ischia und Ponza. Segeln Sie mit einem Elektroboot entlang der Amalfiküste, die mit ihren farbenfrohen Dörfern und historischen Stätten beeindruckt. Die umweltfreundlichen Elektroboote ermöglichen es Ihnen, diese kulturellen Schätze auf eine ruhige und nachhaltige Weise zu erkunden.

4. Sizilien – Abfahrt von Tonnarella

Die Marina von Portorosa auf Sizilien ist der ideale Ausgangspunkt für Erkundungen der Äolischen und Ägadischen Inseln. Erleben Sie die Vulkanlandschaften und entdecken Sie sizilianische Dörfer wie Capo Graziano und Palermo. Die Nutzung eines Elektrobootes ermöglicht es Ihnen, die Vielfalt der sizilianischen Küsten und Kulturen umweltbewusst zu genießen. Wandern Sie auf den Vulkanlandschaften oder entspannen Sie an den beeindruckenden Stränden.

5. Balearen – Abfahrt von Palma de Mallorca

Die Balearen, insbesondere Mallorca, sind bekannt für ihre 300 Strände und ihre natürliche Schönheit. Von Palma de Mallorca aus können Sie die Strände und das Nachtleben auf Ibiza genießen. Die umweltfreundlichen Elektroboote bieten eine hervorragende Möglichkeit, das Naturparadies Cala Mondrago zu erkunden und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Erleben Sie die Vielfalt der Balearen auf eine nachhaltige Weise.

Dream Yacht und die Zukunft des nachhaltigen Segelns

Dream Yacht setzt sich aktiv für eine nachhaltige Zukunft des Segelns ein. Die im Sommer 2023 eingeführte Elektroflotte, durch Partnerschaften mit den Herstellern Fountaine-Pajot und Dufour entstanden, bietet umweltfreundliches Segeln und vereint Komfort und Luxus. Elektroboote sind nicht nur leise und kosteneffizient, sondern auch einfach zu handhaben. Das Unternehmen verzeichnet einen Anstieg der Nachfrage nach dieser Art von Vermietung, da Elektroboote einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigeren und leiseren Segeln leisten und zudem kostengünstiger durch Einsparungen beim Treibstoff sind.

Dream Yacht bietet auch die Möglichkeit, Boote mit kompletter Besatzung zu mieten, inklusive Hostessen und Skipper, die die besten Routen für unvergessliche Urlaubserlebnisse auf dem Meer finden. Planen Sie jetzt Ihren nachhaltigen Segelurlaub und entdecken Sie die besten Angebote und Verfügbarkeiten für 2024!

