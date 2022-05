Ein Herz für Kleine

Die in der Nähe von Zadar gelegene D-Marin Dalmacija bietet seit heuer speziell für kleine Yachten geschneiderte Liegeplatz-Möglichkeiten. So können Boote bis 8,99 m Länge jetzt einen jährlichen Liegeplatz am Steg und an Land buchen.

Für Boote bis 6 m, 7 bis 7,99 m und 8 bis 8,99 m steht ein jährlicher Liegeplatz an Land mit acht kostenlosen Travel-Lift-Operationen zur Verfügung. Zudem können Boote unter 10 m von Mai bis Oktober ein spezielles Mid-Term-Angebotspaket in Anspruch nehmen.

Zusätzliches Zuckerl: Jeder Gast, der bis zum 31. Dezember 2022 einen vorausbezahlten Jahresvertrag mit einer D-Marin Marina schließt, darf in allen anderen 13 D-Marin Marinas bis zu sieben Tage kostenlos übernachten.

www.d-marin.com

D-Marin Dalmacija, Sukoan.

Diesen Artikel teilen