Einfach segeln

Bente versorgt uns mit Nachrichtenhäppchen zur neuen Bente 28, die sich zwischen den schon vorhandenen Modellen 24 und 39 einnisten soll. Im Jänner wurde mit dem Formbau in der CNC-Fräse begonnen, mit dem ersten Schiff im Wasser ist in der zweiten J­ahreshälfte 2022 zu rechnen. Bestellungen werden ab Anfang 2023 angenommen, die Launch-Edition soll segelfertig in der Grundausstattung rund 100.000 Euro kosten.

Das Layout unter Deck ist auch schon fertig: Doppelkoje im Bug, Einzelkoje achtern und die beiden Salonbänke sind als Klappkojen ausgelegt – fünf Schlafplätze auf 8,55 m, das ist ordentlich!

www.benteyachts.com

