Endlich daheim

“Sisi” kehrt nach zehn Monaten endlich wieder zurück in den Heimathafen nach “Porto Piccolo”, einen Regattaerfolg mit im Gepäck.

„Nach einer fast 10-monatigen Odyssee über die Weltmeere ist unsere Rennyacht „Sisi“ endlich wieder im Heimathafen Portopiccolo bei Triest ankommen”, freute sich Julian Kircher, Projektleiter von „The Austrian Ocean Race Project“ (TAORP), nach der wohlbehaltenen Rückkehr in dem wunderschönen, kleinen Hafen einige Kilometer oberhalb von Triest. .

Am Heimweg aufs Stockerl

Nachdem in der EU das soziale Leben wieder langsam hochgefahren wurde, konnte Sisi am 21. Juni 2020, nach zwei Monaten Corona-Pause in Scheveningen, die Niederlande wieder verlassen. Ziel war der Heimathafen Portopiccolo bei Triest. Am Weg nach Hause ersegelte „Sisi“ bei der sozusagen nebenbei mitgenommenen „Mirpuri Foundation Sailing Trophy“ in Cascais/Portugal den 3. Platz von ca. 50 teilnehmenden Schiffen. Jetzt öffnet sich “Sisi” für “Jedermann”, also nicht für jenen aus Salzburg, sondern für alle segelbegeisterten. Unter Beachtung aller Covid-Sicherheitsregeln starten die nächsten Termine zum Mitsegeln für begeisterte Segelsportler auf der VO65-Rennyacht. Der Auftakt erfolgte am vergangenen Wochenende, weiter geht es mit dem “Schnuppersegeln” schon von 08. – 9. August. Alle weiteren Termine, an denen auf „Sisi“ mitgesegelt werden kann finden sich unter: https://www.ocean-racing.at/sail-with-us.html



„Sisi“ am Heimweg im Mittelmeer. Foto: Eike Schurr

Foto Titelbild: Candidate Sailing/Dominik Matesa

