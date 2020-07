Europa auf den Punkt gebracht

Thomas Käsbohrer war viele Jahre als Verleger tätig, ehe er nach dem abrupten Ende seiner beruflichen Karriere beschloss, aus­zusteigen und seinen Traum zu verwirklichen. Seither segelt er auf seiner Sunbeam37 Levje kreuz und quer die Küsten Europas entlang.

Eine Art ­Destillat seiner Reisen ist der neu ­erschienene Band Auf dem Meer zu Hause. Unter der Oberfläche des scheinbar Alltäglichen entdeckt Käsbohrer Verblüffendes und erzählt in seinen Geschichten so ganz nebenbei auch die Geschichte dieses Kontinents im Wandel. Er folgt der Küstenlinie von Land zu Land und berichtet von vergessenen Buchten, von Stränden und Hafenstädten, von inspirierenden Begegnungen mit den Menschen an Land, vor allem aber vom Leben am und auf dem Meer.

Thomas Käsbohrer: Auf dem Meer zu Hause. Was mir mein Segeltörn entlang Europas Küsten über das Leben erzählte.Verlag ­millemari., 464 Seiten, € 15,–.

www.randomhouse.de

ocean7 verlost unter allen Teilnehmern drei Exemplare des neuen Buches von Thomas Käsbohrer. Einfach eine E-Mail mit Betreffzeile „Auf dem Meer zu Hause“ an gewinnen@ocean7.at senden und mit etwas Glück ge­­winnen! Teil­­nahme­schluss: 30. 7. 2020, die Ge­winner werden per E-Mail verständigt.

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, den ocean7-Newsletter (jederzeit kündbar) per E-Mail zu erhalten. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Keine Bar­ablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



