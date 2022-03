Alles in Adria

Die Marina Punta Faro in Lignano Sabbiadoro liegt nahe, besonders für Yachties, die Top-Service schätzen.

Hier begann es: Die Marina Punta Faro in Lignano Sabbiadoro, Hauptsitz von Euro Sail Yachting.

Yacht- und Katamaran-Händler sowie umfassende Werkstatt in einer der schönsten Marinas der Adria: Seit über zwanzig Jahren vertreibt Euro Sail Yacht in der Marina Punta Faro in Lignano Sabbiadoro die Segelyachten von Dufour und die Katamarane von Fountaine Pajot und sorgt außerdem für die Wartung nicht nur der Boote der beiden französischen Werften, sondern aller Marken. Und das offensichtlich sehr zur Zufriedenheit der Kunden, denn von Lignano aus expandierte Euro Sail Yacht nach Ravenna, Loano und Brindisi und kann damit seine Dienste vom Norden bis in den Süden der Adria anbieten.

Euro Sail Yacht ist auch Händler von Fountaine Pajot-Kats und Dufour-Yachten.

Erstaunlich ist dabei der Umfang der angebotenen Dienstleistungen. Neben dem Kauf und Verkauf von gebrauchten oder neuen Booten von Dufour oder Fountaine Pajot sind die Italiener in folgenden Bereichen tätig:

ordentliche und außerordentliche Instandhaltung, Umrüstung

Takelage, Ersatz und Reparatur von Segeln.

Einholen, Antifouling, Zuwasserlassen, Festmachen

Privater Skipper-Service oder Transfers

Kaidienstleistungen (Reinigung / Versorgung / Vorbereitung für die Ausfahrt)

Longterm-Charter

Euro Sail Yacht

Fotos: FVG Marinas Network, Hersteller



