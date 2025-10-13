Zukunft der Marke Imray gesichert



Die FB Imray Laurie Norie & Wilson GmbH (FB Imray) hat ihren Betrieb in Wien aufgenommen. Das Joint Venture vereint die maritime Expertise von Imray Laurie Norie & Wilson Ltd (Imray) mit der kartografischen Kompetenz von freytag & berndt (FB), um Seekarten, nautische Fachbücher und neue digitale Produkte fortzuführen und weiterzuentwickeln.

Carl Rauch, CEO, und Lucy Wilson, Chefredakteurin von FB Imray.

Das Joint Venture hat das traditionsreiche Produktportfolio von Imray übernommen und wird dieses künftig unter dem Markennamen Imray weiterführen. Neben der Herstellung nautischer Karten und Bücher wird das Unternehmen auch in neue digitale Produkte investieren, um die Zukunft der maritimen Navigation aktiv mitzugestalten. Das Team von Imray in England wird FB Imray weiterhin unterstützen. Zum Chief Executive Officer (CEO) von FB Imray wurde DI Dr. Carl Rauch ernannt, während Lucy Wilson die Position der Chefredakteurin übernimmt.



Carl Rauch: „Mit dem operativen Start von FB Imray setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft der Seekarten und Bücher. Wir freuen uns sehr, dass einige Kolleginnen und Kollegen von Imray weiterhin ihr Know-how aus Großbritannien einbringen und so dazu beitragen, dass die Qualität und Zuverlässigkeit, für die die Marke Imray weltweit bekannt ist, auch in Zukunft gewährleistet bleibt.“ Lucy Wilson, Chefredakteurin von FB Imray: „Mit dem Beginn unserer Tätigkeit schlagen wir ein neues Kapitel auf. Wir verbinden die lange Tradition und maritime Erfahrung von Imray mit der Innovationskraft von freytag & berndt – damit Seglerinnen und Segler auch in Zukunft auf unsere bewährten Navigationslösungen vertrauen können.“



Für Kunden in der Europäischen Union sowie dem Rest der Welt werden Bestellungen ab dem 27. Oktober 2025 direkt von freytag & berndt in Wien bearbeitet und ausgeliefert.



freytag & berndt ist Österreichs führender Vertrieb und größte Auslieferung für Reiseführer, Karten und Outdoor-Titel und blickt auf eine lange und erfolgreiche Tradition als renommiertes kartografisches Unternehmen zurück. Zum Portfolio zählen Werke namhafter Verlage aus Deutschland, Österreich und dem Ausland. Neben seinem Vertriebszentrum gehört auch der deutsche Rother Bergverlag (spezialisiert auf Wanderführer) zum Unternehmen.

www.freytagberndt.com



Imray gilt als Eckpfeiler der nautischen Navigation und setzt seit der Mitte des 18. Jahrhunderts maßgebliche Standards in der Branche. Mit fachkundig gestalteten Seekarten und nautischen Büchern versorgt Imray seit Generationen Seglerinnen, Segler und maritime Enthusiasten weltweit mit verlässlichen Navigationshilfen. Dank des klaren Fokus auf Qualität und Tradition tragen die Produkte von Imray bis heute dazu bei, dass Seefahrerinnen und Seefahrer sicher auf allen Meeren der Welt unterwegs sind.

www.imray.com

Diesen Artikel teilen