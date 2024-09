Das war die FD-Staatsmeisterschaft 2024 im SCK am Attersee

Am Wochenende zeigte sich der Attersee und auch das Team vom SCK von seiner besten Seite und bot den Teilnehmern der FD-Staatsmeisterschaft ideale Bedingungen. Bei strahlendem Spätsommerwetter und glasklarem, türkisem Wasser wurde eine traumhafte Kulisse für packende Wettkämpfe geschaffen.

Auf dem Wasser ging es sportlich heiß her: Wie erwartet, sicherte sich die auf Weltniveau segelnden AUT20 (Holzinger, Srienz) erneut den Staatsmeistertitel. Der Kampf um die Plätze 2, 3 und 4 blieb jedoch bis zum finalen Rennen nervenaufreibend. Letztlich konnte sich AUT15 (Ulrich/Ulrich) knapp vor AUT39 durchsetzen. Die engen Platzierungen machten jede Wettfahrt zu einem spannenden Erlebnis mit vielen Positionswechseln.

An Land ging es ebenfalls hoch her: Die Aquila-Klasse beging im SCK ihr 50-jähriges Jubiläum und lud auch die FD-Flotte zu einer stimmungsvollen Feier mit Livemusik, Freibier und einen Jubiläumskuchen ein.

Meisterschaft 2025 – Rückkehr auf den Neusiedler See?

Bei der jährlichen Sitzung der FD-Klassenvereinigung wurde eine vielversprechende Entscheidung verkündet: Nach mehreren Jahren Zwangspause, die durch den niedrigen Wasserstand am Neusiedler See verursacht wurde, soll die Staatsmeisterschaft 2025 am Wochenende um den 1. Mai wieder dort ausgetragen werden. Obwohl die endgültige Bestätigung noch aussteht, sieht der Wasserstand derzeit vielversprechend aus. Jedenfalls freut sich die FD-Klasse besonders auf die Wiederbelebung dieser beliebten Regatta, zu der traditionell zahlreiche Internationale FD Segler anreisen.

Lust auf FD-Segeln? Neue Segler und Teams sind willkommen!

Wer nach einer neuen sportlichen Herausforderung auf dem Wasser sucht: Die österreichische FD-Klasse bietet die Gelegenheit, die Faszination des Flying Dutchman (FD) hautnah zu erleben. Diese dynamische und anspruchsvolle Bootsklasse begeistert Segler durch ihr hohes Tempo, die präzise Technik und das enge Zusammenspiel im Team. Besonders attraktiv: Das Promo-Boot steht für eine ganze Saison zur Verfügung, um sich in die Klasse einzuarbeiten – die Gelegenheit, ohne eigene Investition voll durchzustarten.

Doch auch als Einzelperson ist manherzlich willkommen: Mitsegeln, das einzigartige Regatta-Feeling erleben, Teil der österreichischen FD-Community werden – neben Unterstützung der Segler wird auch 2025 wieder ein Training organisiert.

Infos unter sailfd.at oder secretary@sailfd.at



Fotos: Sailsports Attersee, Austria – Segelclub Kammersee

