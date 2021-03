Fernweh?

Türkises Wasser, perlweißer Sandstrand und einen fruchtigen Cocktail in der Hand – gerade in Zeiten wie diesen wird man ja wohl noch träumen und in Gedanken in der Ferne schweifen dürfen!

Nun, das Glück ist oft gar nicht so weit weg wie man denkt, ge­legentlich findet man es gleich

vor der eigenen Haustür oder nur ­einen Katzensprung entfernt. Statt tausender Flugmeilen im Jet kann man solche Traumdestinationen mitunter auch mit dem eigenen Auto erreichen. Kroatien zum Beispiel, das mit seiner 1.777 Kilometer langen Küste und mit mehr als 600 Inseln entlang der Adria als der Österreicher Heimatrevier gilt.

Eines dieser Eilande, Brač, ist runde 550 Kilometer von der Staatsgrenze entfernt. Weitere 30 Autominuten braucht es von der Fähr­station ­Su­martin bis nach Bol, wo sich dem Reisenden mit Zlatni Rat schließlich der schönste Strand Kroatiens – auch das „Goldene Horn“ der ­Adria genannt – eröffnet. Weiterträumen hier:

www.kroatien.hr

Foto: Shutterstock

