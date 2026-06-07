Wenn der Flug über den Törn entscheidet



Für viele Urlauber ist die Flugbuchung eine einfache Angelegenheit. Wer jedoch einen Segeltörn plant, steht vor deutlich komplexeren Herausforderungen. Schließlich hängen Charterübernahme, Crewplanung und oftmals eine ganze Urlaubswoche von einer reibungslosen Anreise ab. „Genau dafür steht unser Yacht-Pool Flight Service, so Dr. Friedrich Schöchl, Gründer von Yacht-Pool.

Mehr Flexibilität für Skipper

Während Reisende ihre Flüge häufig direkt bei Airlines oder über Online-Portale buchen, benötigen Skipper oft mehr Flexibilität. Nicht alle Crewmitglieder stehen bei der Planung bereits fest, Flugpläne ändern sich und auch Streiks oder Ausfälle können eine sorgfältig organisierte Reise rasch durcheinanderbringen. Genau auf diese Anforderungen hat sich der Yacht-Pool Flight Service spezialisiert. Das Angebot richtet sich gezielt an Segler und Chartercrews und berücksichtigt die Besonderheiten einer Törnplanung. Dazu gehören flexible Buchungsmodelle, Möglichkeiten zur späteren Anpassung von Teilnehmern sowie Unterstützung bei Umbuchungen oder Flugänderungen.

Besonders im Störungsfall zeigt sich der Unterschied zu klassischen Buchungswegen und mangelhafter Kundenbetreuung vor Ort. Fällt ein Flug aus oder wird kurzfristig geändert, steht den Kunden des Yacht-Pool Flight Service ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, der nach alternativen Verbindungen sucht und die weitere Reiseplanung unterstützt.

Internationale Präsenz

Wie wichtig das sein kann, zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Nach einer Flugstörung auf einer Verbindung von Los Angeles nach Frankfurt bot die Fluggesellschaft einer Reisenden eine Ersatzverbindung mit langer Wartezeit an. Durch die Betreuung des Yacht-Pool Flight Service konnte kurzfristig eine alternative Route mit deutlich kürzerem Umstieg organisiert werden. Die Kundin erreichte ihr Ziel schneller und mit deutlich weniger Aufwand.

Die langjährige Erfahrung von Yacht-Pool in der Wassersport-Branche bildet dabei die Grundlage. Das Unternehmen kennt die Anforderungen von Charterkunden und weiß, dass eine verspätete Anreise weitreichendere Folgen haben kann als bei einer gewöhnlichen Urlaubsreise. Für Segler, die ihre An- und Abreise möglichst unkompliziert organisieren möchten, ist dieser spezialisierte Flugservice daher eine interessante Alternative zu herkömmlichen Buchungsplattformen.



Fly&Sail

Speziell für Chartercrews hat Yacht-Pool das Programm fly&sail entwickelt. Es richtet sich an Skipper, die ihre Flüge bereits frühzeitig sichern möchten, obwohl die endgültige Zusammensetzung der Crew oft noch nicht feststeht. Bei diesem Modell ist zunächst lediglich eine Anzahlung von 50 Euro erforderlich, während der Restbetrag erst 60 Tage vor Abflug fällig wird. Bis dahin können die Namen der Teilnehmer geändert werden bzw. ist eine kostenlose Stornierung möglich. Inkludiert ist auch die gebührenfreie Umbuchung auf ein anderes Datum oder anderes Ziel. Weitere Informationen unter

www.yachtpoolflights.de



Illustration: © Lemberg Vector studio/shutterstock.com

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