Frauen sind keine kleinen Männer!

Spätestens seit dem Bestseller „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ ist auch im alltäglichen Umgang miteinander angekommen, dass Frauen nicht nur anders aussehen, sondern auch – abseits der hormonellen Situationen und mancher ungemachen Stimmungen – anders ticken als Männer.

Welcher ambitionierte, wohlgesonnene und hilfsbereite Segler kennt das nicht: Neues Boot oder neue Segel, geiles Wetter, bissi windig; man ist heiß, der Freundin/Gattin das Neuerworbene und die eigenen Kompetenzen vorzuführen, zu beweisen, welch toller Hecht Mann im See ist …

Und dann geht das Unterfangen völlig daneben. Die Frau steigt blass und bleich am Ende einer misslungenen Runde aus dem Boot, flucht vor sich hin, droht gar am Ende mit Streik in der Küche und damit, nie wieder aufs Boot zu steigen …

Ja, diese Szene ist absichtlich überspitzt dargestellt, wenngleich Hildegard Etz, professionelle Skipperin mit Coaching-Ausbildung, und Petra Weiß, Skipperin und Ausbildnerin, genau das auch schon ­öfters so beobachten konnten. Nicht zuletzt sind es aber genau solche Situa­tionen, die uns Frauen schildern, wenn sie sich für ein reines Frauentraining – von Frauen für Frauen – anmelden.

Coaching mit Hildegard Etz und Petra Weiß, mit Bergetechniken , die Spaß machen und kleinen hilfreichen Tricks bei der Leinenarbeit. Man kann über alles reden!

Frauen sind nicht ängstlich, sind nicht zaghaft, sind auch nicht feige.Sie sind evolutionstechnisch bedingt vorausschauender (Anbau und Beeren sammeln), verant­wortungsbewusster (wer kümmert sich um den Nachwuchs), weniger kompetitiv (Das Sprüchlein: „Zwei Boote sind eine Regatta“ ist eher unbekannt) und müssen auch nicht ein Mammut erlegen. Frauen haben meist eine geringere körperliche Kraft, dafür sind sie lösungsorientiert und nicht problemfixiert.

Und genau das braucht ein guter Skipper: Erst wenn du das Boot und die Crew aus der Gefahren­zone bekommen hast, ist es Zeit zu überlegen, warum du da eigentlich überhaupt hineingeraten bist! Aber auch genau darin liegt oft der Hund begraben, warum selbst liebevolle Ehemänner in bester Absicht nicht das vermitteln können, was ihre Frauen gerade an Informationen und Fertigkeiten bräuchten und lernen möchten, oder sie auch nur einfach dazu ermutigen können, sich doch selbst mal ans Ruder zu stellen.

Sie führt –Teamwork statt Muskelkrampf.

Frauen lernen anders, auch das Segeln – nachzulesen in der aktuellen ocean7-Ausgabe 2/2022 – Print-Ausgabe erhältlich im Abo, im ausgesuchten Einzelhandel und auf Bestellung in jeder Trafik. Und für alle unterwegs gibt’s das E-Paper für alle Geräte.

Fotos: Sailswoman, Shutterstock

Diesen Artikel teilen