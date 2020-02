From Sisi with love

Das rege Treiben in der Marina Portopiccolo erinnert ein bissl an einen Ameisenhaufen: Die einen karren Rucksäcke, Ölzeug und Proviant vors Lokal, die anderen schleppen das Aufgetürmte durch das Labyrinth der mondänen Anlage Richtung Steg, an dem Sisi angeleint ist. Nur einer sitzt mit stoischer Ruhe am Tisch vor dem ­Bistro und tippselt lächelnd ins Smartphone: Skipper Julian Kircher. Wahrscheinlich checkt er die neuesten Wetterberichte – dem ­Gesichtsausdruck nach könnte man ihm aber glatt das Übermitteln von Liebes-SMS unterstellen.

Es ist schon dunkel, als Sisi, von der Leine gelassen, Richtung Süden entschwindet. Julian hat die Gäste an Bord bereits eingewiesen und mit allen Besonderheiten an Bord eines Ocean Racer 65 vertraut gemacht („Achtung, jede Winsch trägt 13 Tonnen Last …, Vorsicht, 350 bar in der Hydraulik können das Groß zerreißen wie einen Fetzen Papier …“). Nur Wind geht keiner, also heult der 75-PS-Volvo wie ein einsamer Wolf durch die diesige Vollmondnacht.

Am nächsten Morgen weiß jeder Gast an Bord: Selbst das hochwertigste Carbon eignet sich nicht zur Schallisolation und eine Carbon-Yacht ist nicht zwangsläufig ein Luxus-Schiff.