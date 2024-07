Fünf-Sterne-Törn

Ponant ist die auf Polarexpeditionen spezialisierte und unter französischer Flagge fahrende Kreuzfahrtreederei im Luxussegment. Nicht in eiskalte, sondern in eher warme Reviere soll es allerdings mit der neuesten Anschaffung der Franzosen gehen, dem 24-m-Katamaran Spirit of Ponant.

Kat de luxe: Spirit of Ponant.

Die Yacht, eine Lagoon Seventy 7 mit Platz für bis zu zwölf Gäste und vier Besatzungsmitglieder, ist im Juni vom Stapel gelaufen und wird den Sommer auf Korsika verbringen, bevor sie im Winter 2025 zu den Seychellen segelt.

https://de.ponant.com

