Fuß fassen

Von ausgesprochen klassisch bis überaus sportlich: Dubarry weiß seit über 80 Jahren, was des Seglers Füße schmeichelt.

Dubarry klingt irgendwie nach altenglischem Landadel – damit ist man aber auf der ganz falschen Fährte! Gegründet wurde das Unternehmen nämlich 1937 an der irischen Westküste als Kooperative, die den Menschen in der Region Arbeit geben sollte.

Es kommt aus englischer Sicht noch schlimmer: Benannt hat man die Marke, um ihr einen europäischen Klang zu verleihen, nach Madame du Barry, der berühmten Mätresse des französischen Königs Ludwig XV.

Madame du Barry, gemalt 1781 von Élisabeth Vigée-Lebrun

Segelschuhe gehörten sehr bald zur Produktpalette der Iren, später kamen noch Stiefel für See und Jagd dazu. Das Motto der Kooperative hätte lauten können „Wir machen es ordentlich oder gar nicht“, die Qualität des Schuhwerks war jedenfalls von Beginn an legendär.

Modell Dungarvan

An die traditionell handgefertigten Leder-Mokassins der ersten Jahrzehnte erinnert das aktuelle Modell Dungarvan. Unter der klassischen Nubuk-Haut stecken allerdings einige sehr schlaue Features, die das Leben an Bord angenehm machen. So etwa die extrem rutschfeste und nicht abfärbende Sohle, eine leichte EVA-Zwischensohle und ein wasserabweisendes Finish.

Modell Palma

Wer einer segelsportlicheren Optik den Vorzug gibt, halte sich an das Modell Palma. Das extra weiche Obermaterial und die Schnürung sorgen für eine präzise Passform. Dazu kommen ein einzigartiges Fußbett, das sich der Form des Fußes anpasst, sowie eine stoßdämpfende EVA-Zwischensohle. Das Fußbett ist zum einfachen Waschen ­heraus­­nehmbar, das Obermaterial besteht aus schnelltrocknenden, atmungs­aktiven und antimikro­­biellen Stoffen. Die Sohle? „NonSlip-NonMarking“, so wie es sich gehört an Bord.

