Glanz glänzt vor Mörbisch

Überlegener Sieg von Stefan Glanz (BYC Sailing Team Forza Pannonia) beim Auftaktbewerb der Austrian Match Racing Tour 2022 vor Mörbisch, Platz 2 belegte der Berliner Jannes Wiedemann vor Tour-Titelverteidiger Helmut Bonomo (Espresso Rosi Team)

Strahlender Sonnenschein mit Südwind empfingen die Teilnehmer aus vier Nationen zum Auftaktbewerb der Jubiläumsauflage der Austrian Match Racing Tour vor Mörbisch.

Die erste Round Robin konnte der Sieger der letzten Austrian Match Racing Tour, Helmut Bonomo, nach einem knappen und spannenden Match gegen Stefan Glanz für sich entscheiden, während das norddeutsche mirawou-Segelteam mit Skipper Jannes Wiedemann in Lauerposition auf Platz drei den ersten Tag abschloss.

Am zweiten Tag war die Nervenstärke von Wettfahrtleiter Sebastian Mayer gefordert, bot der Neusiedler See den angereisten Teams einen Mix aus Regen und drehenden Winden. Das BYC Sailing Team Forza Pannonia mit Stefan Glanz, Thomas Czajka, Ferdinand Austerer und Jonah Mayer blieb an diesem Tag fehlerfrei und segelte einen überlegenen Heimsieg am Neusiedler See nach Hause. Der Deutsche Wiedemann konnte im letzten Match den Lokalmatador Helmut Bonomo mit dem Espresso Rosi Team (Günter Fossler, Thomas Müller-Uri und Gabriele Kiesselbach) besiegen und auf den dritten Platz verweisen.

Stefan Glanz-Michaelis schöpft nicht nur das Office des Österreichischen Segelverbandes, mit dem BYC holte er im letzten Jahr den Titel in der Segelbundesliga und am letzten Wochenende als Steuermann den Sieg beim Auftakt zur Austrian Match Race Tour. Chapeau!

Der Engländer Loren Couch (boats2sail Match Race Team) wusste die Bedingungen am zweiten Tag besser zu nutzen und platzierte sich vor dem Slowenen Bojan Rajar, dessen Generalprobe für dessen Start bei der World Tour kommende Woche in Montenegro gründlich daneben ging. Match Race Rookie Katharina Strobl (NCA Match Race Team) mit Christian Muschick, Robert Holzer und Mischa Strobl bot eine ansprechende Leistung, die eine deutliche Leistungssteigerung bei den nächsten Veranstaltungen erwarten lässt.

Der nächste Stopp der Austrian Match Racing Tour sind die Austrian Open – Attersee Match Race 2022, die Anfang Juli vor Weyregg am Attersee über die Bühnen gehen werden. Abgeschlossen wird die Jubiläumstour im steirischen Grundlsee, wo das Grand Final 2022 im Oktober stattfinden wird.

Alle Fotos: AMRT 2022





