Glatte Sache

Propspeed Foulfree, eine der meist verwendeten Beschichtungen gegen Bewuchs und Verschmutzung von Propellern und Antriebsanlagen unterhalb der Wasserlinie, schützt auch die Geber von Sonarsystemen vor Meeresbewuchs.

Das versichert zumindest Garmin, führend in der Sonartechnologie, der die Propspeed intensiv getestet hat. ­Dabei ist die Beschichtung ungiftig, besitzt aber eine so glatte Außenschicht, dass sich daran so gut wie nichts festsetzen kann.

www.propspeed.com

