Global Player 2020

Ausstellungs-Highlights aus dem ­Motoryacht-Sektor?

Motorboot-Fans sollten auf jeden Fall ihren Weg über die Messe in der neuen Halle 1 beginnen. Lichtdurchflutet, mit einem eindrucksvollen Entrée von der Rheinseite, hochmoderner architektonischer Gestaltung und extrem servicefreundlich für die Aussteller. Da keine Säule die Standgestaltung stört, ist sie für mich der Inbegriff moderner Messehallengestaltung.

Halle 3 ist für jeden ein Muss, mein per­sönliches Highlight bei den Motorbooten! Hier haben wir alles für den Einsteiger und den erfahrenen Motorbootfahrer aufgestellt. Mein Kollege Arne von Heimendahl hat in Abstimmung mit den Ausstellern eine sehr effiziente und besucherfreundliche Aufplanung realisiert.

Als nächstes würde ich die Superboat-Halle – ich gebe zu, ein eigens dafür kreierter Begriff – ansteuern. Namen wie Sacs, Wally, Frauscher, DeAntonio, Boesch, Fjord, Windy und Anvera stehen für puren Fahrspaß. Vorher sollte man noch einen kleinen Zwischenstopp in Halle 4 einplanen. Hier haben wir einen echten Individualisten und Kreativen an Bord: Konrad Bergström, das schwedische „enfant terrible“ der Unternehmer-Szene, zeigt hier mit X-Shore eine neue Generation von Elektro-Booten. Das wird Aufsehen erregen denke ich.

Das Highlight für jeden Super­yacht-Fan ist dann natürlich die Halle 6. San Lorenzo zeigt mit der SL96 ASymmetric eine Weltpremiere in Düsseldorf und gleichzeitig die größte Yacht der Messe. Azimut ist mit der Grande S 10 (28,7 Meter) nicht viel kleiner auf der boot präsent.