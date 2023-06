Zwei Medaillen für Österreich bei Seascape-EM

Angelika Stark/Martin Pöll auf dem Weg zu Platz 2. (c) PROFS Marketing GmbH

Bei perfekten Bedingungen konnten zum Abschluss der Beneteau First 18 SE & Seascape 18 Europameisterschaft im Union Yacht Club Traunsee am 11. Juni vier Wettfahrten durchgeführt werden. Der Start erfolgte um 10:30 Uhr bei sechs bis sieben Knoten Wind, am Nachmittag wurde der Wind stärker und drehender und erreichte bis zu dreizehn Knoten. Mit den Plätzen 3/3/2/36 (Streichresultat) verteidigten die favorisierten Slowenen Presen/Szilágyi ihre Spitzenposition und sicherten sich mit 24 Punkten den Europameistertitel. Auf den Plätzen zwei und drei folgten zwei österreichische Boote vom Union Yacht Club Neusiedlersee: Mit zwölf Punkten Rückstand holten sich Angelika Stark/Martin Pöll die Silbermedaille, weitere zwei Zähler dahinter landeten Lukas Hobiger/Dieter Schneider auf Platz drei. Am Schlusstag verpassten beide Teams einen weiteren Wettfahrtssieg, landeten aber konstant in den Top-10 und konnten sich somit gegen die slowenischen Teams auf den Plätzen vier und fünf behaupten.

