ocean7 gewinnt Golden Pen Award!

Nach Pandemie-bedingter Zwangspause hat das kroatische Tourismusministerium am 16. Juni erstmals wieder die „Golden Pen Awards“ im Rahmen einer Gala-Veranstaltung verliehen. 15 ausländische Journalisten aus 11 Ländern waren geladen, ocean7-Chefredakteur Tahsin wurde in der Kategorie „Top-Journalist“ ausgezeichnet.

„Dieses Jahr verleihen wir die Preise ,live‘ im schönen Istrien. Die nominierten Journalisten, Blogger und Influencer haben im letzten Jahr, das für die Tourismusbranche extrem schwierig war, zur Sichtbarkeit unseres Landes auf globaler Ebene beigetragen und geholfen, das Image Kroatiens als sichere, gut vorbereitete und begehrenswerte touristische Destination zu vermitteln …“, so der kroatische Tourismus-Direktor Kristjan Staničić.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, zumal sie mir über meine persönliche Lieblingsdestination zuteil wurde. Kein anderes Revier ist so voller Schönheit und schöner Geschichten – da schreiben sich die Stories, die offensichtlich auch in Kroatien Gefallen gefunden haben, wie von selbst“, sagt Tahsin Özen, der den Golden Pen Award während des Gala-Abends in Pula persönlich entgegennahm.

Tahsin Özen und Bernarda Kuhne.

Vor dem Gala-Event war eine Erkundungstour des an Weinen und Olivenölen reichen Istriens Programm, mit Bernarda Kuhne von der kroatischen Zentrale für Tourismus in Wien hatte Chefredakteur Tahsin Özen stets einen freundlichen und kompetenten persönlichen Guide an seiner Seite.

„Der ebenso authentischen wie herzlichen Berichterstattung des ocean7-Chefredakteurs Tahsin Özen über Kroatien im für den Tourismus so bedeutenden nautischen Bereich ist es zu verdanken, dass der Golden Pen Award auch seinen Weg nach Österreich gefunden hat – wir gratulieren herzlichst!“ Branimir Tončinić, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus – Wien

Die Grand Prix-Trophäen wurden dieses Jahr an Deutschland, die USA und die Slowakei vergeben, nähere Infos unter www.croatiaweek.com

Fotos: Bernarda Kuhne, Julijan Visnjevec

Diesen Artikel teilen