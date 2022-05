Griechenland zu gewinnen!

Die Online-Charteragentur GlobeSailor, ein global Player mit mehr als 12.000 Segel- und Motoryachten im weltweiten Angebot, bietet auch heuer wieder seinen Kabinencharter auf großen Katamaranen in Griechenland an. Die Vorteile dieser maßgeschneiderten Segelkreuzfahrten mit professioneller Crew: Die Kats sind groß genug, um ausreichend Privatsphäre zu haben, Segelkenntnisse sind nicht erforderlich (man darf aber gerne mit anpacken) und die angenehm überschaubaren Tagesetappen ermöglichen es den Gästen, die schönsten Buchten und Liegeplätze der Region abseits des Massentourismus zu entdecken.



8 Tage Segelspaß im Saronischen Golf zu gewinnen!

Lust auf Meer? GlobeSailor verlost aktuell eine Doppelkabine mit privatem Badezimmer auf einem Lagoon 450 Segelkatamaran. Mit maximal acht Gästen auf vier Kabinen und zwei Crew-Mitgliedern (Skipper, Hostess) gilt es vom 25. Juni bis 2. Juli 2022 den Saronischen Golf zu entdecken. Starthafen ist die Marina Alimos in Athen, der Törnplan ist auf der Karte oben ersichtlich. Bei dieser einwöchigen Rundreise sind die Fahrtzeiten kurz gehalten, damit die Gäste viel Zeit für ein entspanntes Bad in den Buchten haben und die verschiedenen sehenswerten Zwischenstopps ohne Hektik und in vollen Zügen genießen können. Schnell mitspielen und mit etwas Glück gewinnen – wer gewonnen hat, wird bereits in einer Woche (16. Mai) bekannt gegeben!



Tag 5: Hydra. Alle Törn-Infos und Details hier

Lagoon 450 Segelkatamaran

